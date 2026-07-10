Resultado del amistoso del América de Cali vs. Santos Laguna

Este jueves 9 de julio, América de Cali, uno de los clubes más importantes del fútbol profesional colombiano, jugó un partido amistoso ante un equipo de la Liga de México, Santos Laguna.

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América prepara el inicio de la competencia oficial

Este compromiso se llevó a cabo en territorio azteca y sirvió como preparación para el conjunto escarlata para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Así formó el América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Dany Rosero, Cristián Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, José Cavadía; Tilman Palacios, Jan Lucumí, Luis Quiñones; Daniel Valencia.

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Titulares y suplentes vs. Santos

Jugadores como Mateo Castillo, Yeison Guzmán, Nicolás Hernández, Ómar Bertel, Brayan Córdoba, Josen Escobar, Yani Quintero, Tomás Ángel y otros más futbolistas arrancaron desde el banco de los suplentes.



Es importante resaltar que este compromiso no contó con emisión oficial, por lo que los miles de hinchas del América de Cali en Colombia y en diferentes partes del mundo estuvieron atentos, sobre todo, al resultado final.

Partido para la mecha

Y bien, el cotejo terminó 1 a 0 a favor del América. El equipo dirigido por David Salvador González Giraldo pudo causarle daño letal a su adversario y la escuadra mexicana no pudo convertir ningún gol.

América de Cali sigue ultimando detalles para el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. “En el desarrollo del calendario, América tendrá compromisos importantes en casa ante Boyacá Chicó, Atlético Nacional, Fortaleza, Junior, Alianza, Deportivo Pasto, Águilas Doradas, Independiente Medellín, Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali. Como visitante enfrentará a Internacional de Bogotá, Once Caldas, Santa Fe, Jaguares, Deportes Tolima, Llaneros, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Pereira, rival contra el que cerrará la fase todos contra todos. El clásico vallecaucano está programado para la fecha 18, el martes 3 de noviembre, a las 8:20 p.m.”, escribió hace varios días el club sobre el fixture.