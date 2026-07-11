Revelan si Julián Quiñones será fichado por el Chelsea

En los últimos días, a través de las diferentes redes sociales, se ha esparcido el rumor de que el reconocido atacante Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, podría ser fichado por el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.



Sin embargo, un reconocido periodista europeo se pronunció y aseguró que el equipo en el que milita el jugador, Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League, lo considera intransferible.

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¿Quiñones al Chelsea?

A su vez, informó que el Chelsea, uno de los clubes más importantes del viejo continente, hasta el momento, no ha realizado una oferta formal por el atacante. La situación parece no cambiar.

“El delantero de Al-Qadsiah, Julián Quiñones, se considera intransferible. El Chelsea no ha presentado ninguna oferta, a pesar de los rumores”, comentó Ben Jacobs a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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La Copa de Julián

Julián Quiñones firmó una muy buena Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección de México. El equipo azteca llegó hasta los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Inglaterra.



Quiñones, habitual titular en el conjunto dirigido por Javier Aguirre, logró anotar cuatro goles en el certamen. Incluso, en la llave ante la selección de Inglaterra, pudo anotar un tanto.

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La data del atacante

“Julián Quiñones no solo fue el principal referente ofensivo de México durante el Mundial 2026. De acuerdo con las estadísticas de SofaScore, el delantero destacó también por su capacidad para generar oportunidades de gol, especialmente en el partido de octavos de final ante Inglaterra, donde registró tres pases clave dentro del área rival”, reseñó As México sobre el colombo-mexicano.



“Esa cifra lo colocó por encima de futbolistas como Leandro Paredes, Brahim Díaz, Jeremy Doku, Juan Fernando Quintero y Gabriel Martinelli, confirmando que su impacto fue mucho más allá de las anotaciones”, añadió.





