¿Richard Ríos jugará en Real Madrid?

El mediocampista colombiano Richard Ríos está cumpliendo con una destacada campaña en el Benfica de Portugal, la primera en Europa, luego de haber brillado en Brasil con el Palmeiras.

Ríos se ha convertido en una de las figuras de las águilas y es un titular indiscutido del director técnico José Mourinho.

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En la temporada 2025/2026, Richard registra 34 partidos disputados con saldo de tres goles y cuatro asistencias, teniendo en cuenta todas las competencias (Liga de Portugal, Copa de Portugal y Champions League).

Lo hecho por el colombiano ya ha llamado la atención de otros importantes clubes de Europa, que han dejado ver su interés en negociar por el mediocampista.

Fulham y Manchester United de la Premier League y Napoli de Italia estarían preparando una oferta para tratar de fichar el futbolista de la Selección Colombia.

¿Real Madrid buscaría a Richard Ríos?

En las últimas horas se ha dado a conocer que Richard Ríos podría estar en la lista de jugadores con opción de ser contratado por Real Madrid para la temporada 2026/2027.

La versión surgió después de que se informara que el portugués José Mourinho podría tener un nuevo ciclo como director técnico del conjunto 'merengue'.

Y es que desde España se detalló que Álvaro Arbeloa no continuará en el cargo al final de la temporada.

Ante este panorama, Mourinho sufrió como candidato, teniendo en cuenta las gestiones realizadas por su agente Jorge Mendes.

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En caso de registrarse el retorno de Mou al Real Madrid, el entrenador portugués podría solicitar el fichaje del colombiano Richard Ríos, ya que el conjunto merengue también planearía una renovación en gran parte de su plantel.

La confianza ganada por Ríos en el Benfica por parte de Mourinho, lo pondría como un hombre indispensable para su nuevo proyecto en la casa blanca.

¿Cuánto pagaría Real Madrid por Richard Ríos?

En caso de concretarse el interés, Real Madrid debería pagar una cifra cercana a los 45 millones de euros a Benfica para hacerse con los servicios del colombiano Richard Ríos.

Y es que el mediocampista de 25 años tiene contrato hasta junio de 2030 con el conjunto portugués.