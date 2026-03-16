A Richard Ríos no lo salvó ni el gol: Portugal lo señala antes de Fecha FIFA

Mucho se ha hablado del presente de los jugadores colombianos y de otros países que vayan a estar en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Richard Ríos es uno de esos ejemplos, pues, en el Benfica, pese a que cuenta con la confianza plena de la dirección técnica de José Mourinho, en Portugal no logra ganarse el gusto de las primeras páginas de los medios más importantes.

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Richard Ríos tampoco tiene el mejor panorama en la Selección Colombia. Con la confianza de Néstor Lorenzo, cuando juega en el mediocampo la mala entrega se ha hecho notoria en los últimos partidos y jugadores como Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla le podrían quitar la posición.

En la última jornada de la Primeira Liga, el Benfica tenía problemas ante el Arouca en condición de visitante. El volante colombiano puso el empate con un gol de cabeza acabando esa sequía que tenía en el rentado liguero. No obstante, nada lo salvó de las críticas.

VUELVEN LAS CRÍTICAS PARA RICHARD RÍOS EN EL BENFICA

Ese gol del antioqueño fue el que lideró la remontada del Benfica. Las ‘Águilas’ llegaron a la misma línea del Sporting Lisboa con 62, a siete del Porto. Richard Ríos marcó el tanto y luego Franjo Ivanovic puso el segundo tanto para sellar la victoria. Aunque Richard anotó, nada lo salvó ante las críticas.

Como ha sido habitual, recibió una tarjeta amarilla, pero la supo cuidar. Este fue uno de los problemas más grandes que lo condicionaron en su comienzo con el Benfica por el juego ríspido en el que terminaba siempre amonestado. Jugó los 90 minutos y marcó gol, pero el medio A Bola le dio una mala calificación.

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El gol no le dio la mano y el portal portugués escribió, “se precipitó demasiado, el balón parecía quemarlo bajo presión, tomó muchas malas decisiones, falló pases, rara vez jugó directamente frente al rival, no pudo cubrir terreno con el balón. Buscaba su lugar en el campo y también falló en algunos momentos de presión y cuando tuvo que usar su físico. Estuvo en el lugar correcto y cabeceó, sin saltar, para el primer gol del equipo, después de un córner ejecutado por Schjelderup”.

RICHARD RÍOS, ENTRE LOS CINCO JUGADORES CON PEOR CALIFICACIÓN EN A BOLA

El mejor jugador para A Bola fue Franjo Ivanovic con una calificación de siete. Por su parte, con ese análisis del partido de Richard Ríos, el volante colombiano fue calificado con una puntuación de cuatro, misma que António Silva, Tomás Araújo, Rafa Silva y Vangelos Pavlidis. Richard, pese a la calificación no fue sustituido.

Amar Dedic fue el peor calificado con un tres al ingresar sobre los 73 minutos y estar en la lupa por una expulsión 17 minutos de haber entrado al campo de juego. Una discusión terminó con la tarjeta roja. Su puntuación fue de tres.

NÉSTOR LORENZO CONVOCARÍA A RICHARD RÍOS

Faltan unos tres o cuatro días para que se revele la lista oficial de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo para los partidos de Fecha FIFA de marzo contra Croacia y Francia. Uno de los convocados sería Richard Ríos, pese a que no viene con muy buenos comentarios de la prensa de Portugal.

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Además, la lista de 26 jugadores para el Mundial podría darle la mano a Richard Ríos que tiene la confianza plena de Néstor Lorenzo y que no tendría problemas para disputar su primera Copa del Mundo con la Selección Colombia.

El jueves 19 o el viernes 20 de marzo saldrá esa lista oficial para enfrentar a Croacia el jueves 26 y Francia el domingo 29. El volante del Benfica espera la oportunidad, pero tendrá que acabar con las críticas y ganarse la posición para el Mundial.