River tendría listo el reemplazo de Gallardo: llegaría desde España

Con un mal momento en la Primera División de Argentina, River Plate tendrá un cambio inmediato en su futuro. Antes de encarar la Copa Sudamericana que será el objetivo internacional de la temporada, el elenco argentino confirmó la salida de su entrenador, Marcelo Gallardo.

El ‘Muñeco’ que no ha contado con los resultados ideales para poder salvar su cargo dirigirá el último partido ante Banfield en el Estadio Más Monumental, e independientemente del resultado que deje el club ‘Millonario’, se despedirá de su afición.

Marcelo Gallardo regresó al club en el 2024 y los resultados no han sido los esperados, tanto así que clasificaron a la Copa Sudamericana y no a la Libertadores. Con este panorama, los riverplatenses tendrán que designar al mejor candidato para tomar las riendas de un equipo necesitado.

EDUARDO COUDET HABRÍA LLEGADO A UN ACUERDO CON RIVER PLATE

En medio de esa salida, el club tendrá que encontrar soluciones de manera inmediata, primero, con un entrenador nuevo y segundo con la necesidad de mejorar en temas deportivos en una temporada poco cómoda para la institución. Todo parece indicar que ese objetivo será Eduardo el ‘Chacho’ Coudet.

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, River ya habría llegado a un acuerdo con Eduardo Coudet para definir su salario y la duración de su contrato que sería de largo plazo. El tema es que las cosas parecen complicadas, dado que Coudet tiene contrato vigente con el Alavés de España.

En ese orden de ideas, River Plate deberá esperar a que Eduardo Coudet pueda llegar a un acuerdo con el Alavés para salir de la institución, ya sea por una cláusula de rescisión, o por negociación con el Alavés, según lo dicho por César Luis Merlo.

Eduardo Coudet podría regresar al cuadro riverplatense para tener su primera experiencia como director técnico en el club. Nunca lo ha dirigido, pero cuenta con una buena historia en su trayectoria como jugador en dos ciclos con el equipo ‘Millonario’.

LA OTRA OPCIÓN QUE TIENE RIVER PLATE SI NO SE CONCRETA LO DE EDUARDO COUDET

Aunque hay negociaciones presuntamente avanzadas entre las partes, el rumbo podría cambiar si no se destraba su salida del Alavés de España. En ese sentido, todo parece indicar que el club argentino estaría buscando a otro exjugador de la institución.

Se trata de Hernán Crespo que tendría el mismo problema que Eduardo Coudet, dado que Crespo también tiene contrato vigente con el Sao Paulo y tendría que culminar su vínculo contractual con el equipo paulista.

Habrá que esperar la decisión que tomen los directivos del club con esas opciones que tienen. Con Eduardo Coudet tendrían acuerdos para que el ‘Chacho’ tome el puesto que dejará Marcelo Gallardo, pero el problema es negociar su salida del Alavés.