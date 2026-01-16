En este 2026, el primer examen de River Plate fue contra Millonarios en el Gran Parque Central de Montevideo que sacaron adelante gracias a un único gol de Gonzalo Montiel en el punto penal. Fallaron otra pena máxima y tendrán que medirse con Peñarol antes de entrar en competencia en el año.

A lo largo del segundo tramo del 2025, la zaga defensiva fue uno de los grandes problemas en River Plate y desde hace unos meses han puesto sus ojos nada más ni nada menos que en el defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña. El colombiano está en el radar de los riverplatenses, pero el ‘Ciclón’ se ha plantado en cada oferta que han enviado desde Núñez.

Jhohan Romaña se ha convertido en el hombre a seguir y parece ser del gusto de River Plate que también cuenta con una gran historia de amor con jugadores colombianos por contar con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, este último, que ha sido muy resistido por la hinchada.

San Lorenzo le ha puesto cerrojos a Jhohan Romaña manteniendo la importancia que tiene el zaguero central dentro de la institución. El colombiano ya debutó en el 2026 enfrentando a Cúcuta Deportivo y, hasta ahora, está en los planes para los torneos oficiales.

LA DECISIÓN QUE TOMARÍA RIVER PLATE CON JHOJAN ROMAÑA

Ese interés por contratar al zaguero sigue dando de qué hablar. River Plate ha enviado varias ofertas para poder convencer a San Lorenzo, pero la respuesta siempre ha sido un rotundo no, o bien, apostar por el silencio sin contestar a la propuesta de los ‘Millonarios’.

Justamente, en los últimos días, River Plate envió una nueva oferta en busca de concretar el fichaje del colombiano, pero, hasta ahora, solo han sumado rechazos por parte de San Lorenzo. El periodista Juan Balbi de ESPN mantuvo que la propuesta de los riverplatenses consistía en 2,6 millones de dólares por la mitad del pase del jugadores. No obstante, el ‘Ciclón’ apostó por el silencio.

Bajo ese panorama, River Plate podría bajar los brazos en los próximos días por la contratación de Jhohan Romaña y ya tendrían un nuevo plan para el futuro que puede reemplazar esa necesidad de armarse con el defensor central colombiano.

RIVER PLATE CAMBIARÍA DE PLAN: EL JUVENIL QUE LE GANARÍA A JHOJAN ROMAÑA

Se trata de Ulises Giménez, defensor central que se adueñaría de la zaga defensiva del club riverplatense. Habrían llegado al límite con la situación de Jhohan Romaña y utilizarían al zaguero de 20 años que ya ha debutado en partidos oficiales como jugador de River Plate.

River intentará otras ofertas con Jhohan Romaña, pero ante el silencio de los de Boedo, todo parece indicar que Ulises Giménez será el nuevo defensor central para este 2026. Giménez iba a salir de préstamo, pero ante este rechazo de San Lorenzo, se quedaría en la institución.