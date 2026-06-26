Este sábado 27 de junio, la Selección Colombia de Mayores se va a enfrentar con su similar de Portugal en el estadio de Miami, que estará a reventar. Este duelo acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey.



Este duelo, como bien se sabe, corresponde a la tercera y última fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. En este partido se definirá el líder.

Juanfer habló con la prensa

De cara a este compromiso, en las últimas horas, ante los medios de comunicación, se pronunció Juan Fernando Quintero, quien podría salir como titular. En los dos primeros juegos arrancó como suplente.



En uno de los apartados de la charla, a Juanfer se le consultó si el equipo piensa en los posibles rivales en la siguiente ronda. La respuesta del talentoso jugador fue contundente.

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Las palabras de Juanfer

“Nosotros simplemente nos enfocamos en mejorar, en ganar los partidos. El destino y Dios sabrán qué destino nos viene mejor (en dieciseisavos de final)”, manifestó el futbolista de River Plate de Argentina.



Juanfer hizo referencia, además, al respeto que se le tiene a Portugal. “Obviamente sabemos de la jerarquía que tiene Portugal, lo respetamos mucho, pero también queremos implementar nuestro juego”, expresó.

¿Juanfer será titular ante Poertugal?

“Yo creo que nosotros nos basamos en un juego muy colectivo; por ahí en el último partido marcamos eso. Seguramente nos tenemos que adaptar a otro tipo de juego porque vamos a enfrentar a una selección importante, con hombres de jerarquía y, bueno, creo que tenemos que estar a la altura”, sentenció, entre otras cosas más.



Muchos hinchas del combinado patrio, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, esperan que Juan Fernando Quintero salga como titular ante el equipo de Cristiano Ronaldo.







