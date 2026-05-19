Por el equipo tan nutrido que tiene, muchos amantes del deporte rey consideran que la selección de Portugal es favorita para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Sobre este, precisamente, se pronunció el mismo director técnico del combinado luso, Roberto Martínez. Para el estratega, favoritos son los que ya ganaron un Mundial. Expresó que su escuadra no pasa de ser candidata.

Lea también Tremenda lista: Portugal anuncia convocados para el Mundial 2026

Las palabras de Roberto

“Favoritos son aquellos que ya ganaron un Mundial. Candidatos, sí. Favoritos, no”, señaló, sin rodeos, el experimentado entrenador, tras el anuncio de los convocados para la cita orbital.

Roberto Martínez también hizo referencia al papel de Cristiano Ronaldo, con actualidad en Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, en la selección de Portugal. El atacante tiene ya 41 años.

Lea también Colombia vs Portugal cuesta más que una entrada para el Super Bowl

El papel de Cristiano Ronaldo

“Espero que siga desempeñando el mismo papel que ha tenido en los últimos tres años que he estado con la selección. He hablado mucho de Cristiano. Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. El ícono del fútbol mundial, sobre quien todos los aficionados del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, ​​y luego está nuestro capitán. Tiene las mismas exigencias que los demás jugadores, una competitividad por estar en la selección… Para mí, es un capitán ejemplar. Fue fundamental para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario”, aseguró.



Además de compartir zona con la Selección Colombia, Portugal integra el grupo K con la República Democrática del Congo y Uzbekistán. Roberto Martínez convocó 27 jugadores, por lo que días antes del inicio del torneo deberá dejar por fuera a uno de ellos.

La lista de citados

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense).



Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United(, Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).







