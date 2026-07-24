Rodallega le marca golazo a Caracas en Sudamericana

Independiente Santa Fe de Bogotá y Caracas FC de Venezuela se ven las caras en las horas de la noche de este jueves 23 de julio, por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



El compromiso, al ser local la escuadra cardenal, se lleva a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que cuenta con una buena presencia de hinchas. Este es el primer partido oficial de Santa Fe en el segundo semestre.

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La nómina roja

Así saltó al terreno de juego el conjunto cafetero: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Ángulo; Kilian Toscano, Daniel Torres; Nahuel Bustos; Ómar Frasica, Jáder Obrian y Hugo Rodallega.



Desde los primeros minutos, Independiente Santa Fe empezó a dominar el juego. La escuadra de capital colombiana trataba de hacer daño de diferentes maneras, pero sobre todo utilizaba las bandas y el carril central.

Hugo marcó

Al minuto 30, el experimentado centro delantero Hugo Rodallega recibió la pelota en toda la medialuna y, sin dudarlo, lanzó un tremendo remate. La esférica se fue al fondo de la red.



El gol del jugador que estuvo en la Premier League de Inglaterra y que vistió los colores de la Selección Colombia de Mayores sigue sumando en su historia en el cuadro capitalino. Los hinchas estiman mucho al atacante.

Rodallega arranca el semestre con gol

Hugo Rodallega, de esta manera, empezó con pie derecho, a nivel goleador, el segundo semestre del año 2026. De la mano de Hugo, los hinchas sueñan con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La primera etapa acabó por la mínima diferencia a favor del cardenal.



Muchos hinchas de Independiente Santa Fe de Bogotá y de otros clubes del FPC, previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, le solicitaron al argentino Néstor Lorenzo convocar a Hugo Rodallega a la Selección Colombia.















