Independiente Santa Fe de Bogotá se enfrenta con Caracas FC de Venezuela, este jueves 23 de julio, por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.



Al ser local el conjunto rojo de la capital cafetera, el choque se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.

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El primer partido oficial del cardenal

Este es el primer partido oficial de Independiente Santa Fe en el semestre. El equipo espera clasificarse a los octavos de final y hacer un muy buen papel en la liga colombiana en el segundo semestre del año.



Para este primer cotejo oficial del semestre, el director técnico uruguayo Pablo Repetto plantó un once inicial que es con jugadores de la base del conjunto cardenal. Referentes como Daniel Torres y Hugo Rodallega aparecen en la titular.

La nómina de Santa Fe

Este fue el once elegido: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Ángulo; Kilian Toscano, Daniel Torres; Nahuel Bustos; Ómar Frasica, Jáder Obrian y Hugo Rodallega.



Hay mucha expectativa por cuál será el marcador de este compromiso por la Copa Conmebol Sudamericana. También hay expectativa por cómo le irá al equipo bogotano en la liga.

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El refuerzo santafereño

Para el torneo cafetero, el club hizo oficial hace unos días el arribo de Kevin Balanta. “El defensa central se une a El Primer Campeón para afrontar la temporada 2026-II tras su paso por Club Santos Laguna de México. Kevin Alexander Balanta Lucumí nació en Santander de Quilichao, Cauca, el 28 de abril de 1997. Su debut como profesional se dio en 2014 con el Deportivo Cali, para posteriormente, en 2019, marcharse al Club Tijuana de México e iniciar su carrera internacional”, informó el equipo.



“A lo largo de su trayectoria también ha defendido los colores de Querétaro (México), Defensa y Justicia (Argentina) y el Club Santos Laguna (México). En este último se desempeñó en la temporada 2025/2026 con un total de 2.442 minutos (29 partidos), además de marcar un gol. Por otra parte, el defensor ha hecho parte de los procesos de la Selección Colombia en las categorías Sub-17, Sub-20, Sub-23 y de mayores, representando al país en distintas etapas de su carrera deportiva”, agregó.









