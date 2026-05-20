En las horas de la noche del martes 19 de mayo, Millonarios FC de Bogotá se vio las caras con Sao Paulo de Brasil por la quinta jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana. Hasta el minuto 79, el equipo azul de la capital del país perdía por la mínima diferencia. Al minuto 8 del primer tiempo, Luciano da Rocha Neves marcó la apertura en el marcador en el estadio Morumbi, que no contó con una buena presencia de hinchas.



Diego Novoa, portero de Millonarios, fue cómplice del tanto de Sao Paulo, esto porque el remate de media distancia de Luciano no iba con mucha potencia. Sin embargo, el guardameta no puso bien las manos y la bola terminó en el fondo de la red.

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Cabezas marcó el empate

Aunque Millonarios crecía en el juego, se pensaba que el compromiso iba a terminar a favor del conjunto brasileño. No obstante, el centro delantero Jorge Cabezas Hurtado marcó la igualdad al minuto 80.



Sobre este jugador, cabe mencionar que pertenece al Watford de Inglaterra, y no continuaría en las arcas de la escuadra embajadora de cara al próximo semestre. Se espera que este asunto se haga oficial.

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Un penal para dar una alegría enorme

1 a 1 estaba el cotejo y el ánimo de Millonarios subía más y más, y poco después del empate, los azules tuvieron la gran oportunidad de marcar el 2 a 1 a través de una pena máxima.



El delantero argentino Rodrigo Contreras, que ha tenido un buen rendimiento en el club, se paró al frente de la pelota. Por su buena racha, los hinchas de Millonarios esperaban que la esférica entrara en la portería.

Contreras erró y dio la cara

Sin embargo, Contreras metió el pie muy por debajo y mandó el balón por las nubes. El triunfo de Millonarios estaba ahí, a la mano, pero no se concretó. La victoria dejaba a los colombianos en la mejor posición para clasificar a los octavos de final de la Sudamericana.

Tras el penal errado, en zona mixta, Rodrigo Contreras dio la cara y pidió perdón, sin rodeos. “Hoy quiero pedirle perdón a la hinchada, erré y no pude darle una alegría como ellos se la merecen”, manifestó.



