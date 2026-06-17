Lionel Messi en la noticia del momento. En el Argentina vs. Argelia por la primera fecha del grupo J de la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el astro marcó un triplete.



Con esos tantos, el jugador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos llegó a 16 goles en los mundiales e igualó a Miroslav Klose. Tras el logro conseguido, Messi se pronunció.

Las palabras de Messi

“A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho; somos muy parecidos en ese sentido, de que quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Disfruto de esa manera”, manifestó.



“Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos. Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose; está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada; Mbappé está ahí, que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más”, añadió.

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Ronaldo habló de Messi

Lo de Messi ha generado miles de reacciones y una de las personalidades que habló sobre el 10 argentino fue, precisamente, el brasileño Ronaldo. El exjugador dejó un claro recado y salpicó a Cristiano Ronaldo.



El exfutbolista del poderoso Real Madrid y FC Barcelona de España dijo que es momento de que el mundo acepte que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Estas palabras se hicieron virales.

¿Messi es el mejor de todos los tiempos?

“Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición”, expresó.



“Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo; sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, sentenció, sin tapujos.



