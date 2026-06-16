Rúben Amorim fue presentado por un gigante de Europa tras su paso por Manchester United

El portugués Rúben Amorim fue anunciado oficialmente este martes como nuevo entrenador del AC Milán, convirtiéndose en una de las grandes novedades del mercado de técnicos en Europa de cara a la temporada 2026-2027.

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La llegada del estratega de 41 años se da luego de varios días de rumores en Italia y Portugal, hasta que finalmente el club rossonero confirmó su contratación a través de sus canales oficiales. “Milán: la pasión de toda mi vida y un desafío emocionante”, expresó el entrenador tras hacerse oficial su vinculación.

Amorim llega para ocupar el lugar que dejó Massimiliano Allegri, quien abandonó el cargo después de una campaña marcada por resultados por debajo de las expectativas y una profunda reestructuración dentro de la institución italiana.

De hecho, la salida de Allegri estuvo acompañada por cambios en la cúpula dirigencial del club, pues también dejaron sus cargos varios integrantes del área deportiva, entre ellos el director ejecutivo Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.

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¿Hasta cuándo firmó Rúben Amorim con el Milán?

El nuevo entrenador firmó contrato hasta 2029 y tendrá la misión de devolver al Milan al protagonismo tanto en la Serie A como en las competiciones internacionales, luego de una temporada en la que el equipo quedó fuera de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

Trayectoria y palmarés de Rúben Amorim

Como futbolista, Amorim desarrolló gran parte de su carrera en Portugal. Defendió las camisetas de Belenenses, Benfica y Braga, además de disputar 14 partidos con la selección portuguesa y participar en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Su etapa como entrenador comenzó en Casa Pia antes de asumir responsabilidades en Braga B y posteriormente en el primer equipo del conjunto bracarense, donde empezó a llamar la atención por sus ideas tácticas y su capacidad para potenciar jugadores jóvenes.

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El gran salto de su carrera llegó en marzo de 2020, cuando asumió el mando del Sporting de Lisboa. Allí conquistó dos títulos de liga, dos Copas de Portugal y una Supercopa, además de devolver al club a los primeros planos del fútbol portugués.

Gracias a esos éxitos, en noviembre de 2024 fue contratado por el Manchester United. Sin embargo, su experiencia en Inglaterra no resultó como esperaba y fue destituido catorce meses después debido a una serie de resultados adversos.

Ahora, el Milán apuesta por un técnico identificado con el juego ofensivo, la presión alta y el protagonismo con balón. Su llegada representa el inicio de una nueva etapa para uno de los clubes más históricos de Europa, que espera encontrar en Rúben Amorim al líder de un proyecto capaz de devolverlo a la lucha por los títulos más importantes del continente.