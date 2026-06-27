Salah se mete con Egipto en los dieciseisavos del Mundial 2026

En las horas de la noche de este viernes 26 de junio, la selección de Egipto se enfrentó con su similar de Irán por la tercera y última fecha del grupo G de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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El estadio de Seattle recibió el juego

Este compromiso del certamen orbital, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se realizó en el estadio de Seattle, que contó con una buena presencia de aficionados.



“Egipto llega a este encuentro con el liderato del grupo en juego. Los africanos saben que ganando serán primeros de grupo, pero Irán, con dos puntos tras dos empates, también se está jugando mucho, pues sabe que ganando estará clasificada para los dieciseisavos de final”, señaló la FIFA previo al cotejo.

Las palabras sobre Salah

Mohamed Salah, la figura de la selección de Egipto, salió como titular en este compromiso definitivo. El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, habló sobre el atacante en la previa.



“Mohamed Salah es un jugador muy inteligente que sabe cómo trabajar con la gente que lo rodea. El beneficio es mutuo y sirve a la selección nacional. Desde el punto de vista táctico, le hemos dado un nuevo rol que le ofrece mayor libertad, y no fue casualidad. Al mismo tiempo, jugamos de forma colectiva como equipo”, manifestó.

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1 a 1 final

El compromiso empezó movido desde el principio. La apertura en el marcador llegó al 5 del primer tiempo. Mahmoud Saber marcó para Egipto, pero al 14, Ramin Rezaeian puso el empate para Irán.



En el segundo tiempo, aunque se presentaron varias oportunidades de gol, no se marcaron más tantos. El cotejo acabó 1 a 1. Con ese resultado, Egipto quedó en la segunda casilla del grupo G con 5 puntos y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026.