El atacante egipcio Mohamed Salah, como bien se sabe, dejará, al final de la presente temporada, las filas del Liverpool de la Premier League de Inglaterra, equipo en el que supo hacer historia y dejar una huella enorme.



Por esta razón, varios clubes del viejo continente y de la liga de Arabia Saudita se ponen las pilas para poder contratar al jugador de 33 años. Varias instituciones han sido relacionadas con el exjugador de la Roma de la Serie A de Italia.

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Relacionan a Salah con Bayern

Una de ellas, precisamente, es Bayern Múnich de Alemania, donde milita el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda. Lucho y Salah compartieron grupo en Liverpool.



Tras el supuesto acercamiento entre Salah y el equipo bávaro, el mismo director deportivo del conjunto de la Bundesliga, Max Eberl, se pronunció y dio la respuesta final sobre la posibilidad del fichaje.

Max Eberl se pronunció

El dirigente del Bayern Múnich no se guardó nada y dejó claro que el equipo no ha realizado ninguna oferta para firmar a Salah y juntarlo de nuevo con Luis Díaz. Las puertas, por el momento, están cerradas.



"No, Mohamed Salah no ha recibido ninguna oferta del Bayern Múnich", manifestó el director deportivo en winwin. En la escuadra alemana están claros y, por ahora, el egipcio no está en los planes para una posible contratación.



Sobre el asunto, Bild, uno de los medios de comunicación más importantes de Alemania, analizó el panorama. Señaló que, por el tema salarial, es muy complejo que Salah pueda arribar de cara a la siguiente temporada al Bayern Múnich.

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¿Qué dice la prensa alemana?

"Lo que está claro es que un cambio en Salah tiene poco sentido, especialmente económicamente. La estrella atacante cumplirá 34 años en el verano y también es una de las personas con mayores ingresos del fútbol mundial. Se dice que la estrella atacante gana alrededor de 24 millones de euros al año en Anfield Road", indica.



"Sin embargo, en este caso los habitantes de Múnich siguen una estrategia clara: hay que reducir los costes salariales. Una transferencia del egipcio con un megasalario contradice precisamente este curso. Además, la ofensiva ya cuenta con un buen personal. Después de Luis Díaz (29), que se unió al Bayern en el verano de 2025 por 70 millones de euros, es poco probable que le siga la próxima estrella del Liverpool", sentencia, entre otras cosas más.