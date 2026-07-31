Santa Fe aplastó a Caracas y clasificó para jugar contra River Plate

Terminaron de manera oficial los playoff de la Copa Sudamericana en donde Independiente Santa Fe se robó el protagonismo al golear a Caracas en condición de visitante y quedándose con la respectiva clasificación a los octavos de final del certamen.

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El equipo comandado por Pablo Repetto confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-0 a Caracas FC en el partido de vuelta de los playoffs, disputado en el Estadio Metropolitano de Lara.

Santa Fe ya piensa en River Plate tras golear a Caracas

El conjunto cardenal completó una serie perfecta al imponerse con un marcador global de 5-0, ratificando su superioridad sobre el equipo venezolano y asegurando su lugar entre los 16 mejores equipos del certamen continental.

Durante la primera mitad, el cuadro bogotano logró controlar los intentos ofensivos del rival y generó varias aproximaciones, aunque el marcador permaneció sin modificaciones con el pasar de los primeros 45 minutos.

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La diferencia llegó al comienzo del segundo tiempo cuando Nahuel Bustos apareció dentro del área para abrir el marcador sobre el minuto 56 y prácticamente sentenciar la eliminatoria.

El segundo gol llegó al minuto 77 y tuvo como protagonista involuntario al defensor Figueroa, quien intentó despejar un balón dentro del área, enviado por Lovera, pero terminó enviándolo a su propia portería, decretando el 2-0 para Santa Fe.

Cuando el encuentro se acercaba al final, Santa Fe encontró una nueva recompensa por su insistencia ofensiva. Al minuto 83 apareció Franco Fagúndez para convertir el tercer tanto de la noche y sellar la goleada en territorio venezolano.

Santa Fe vs River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe confirmó su clasificación eliminando a Caracas y ahora enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino ya esperaba al ganador de la serie entre los cardenales y el conjunto venezolano, de acuerdo con el cuadro definido por la CONMEBOL para la fase eliminatoria.

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¿Cuándo serán los partidos de ida y vuelta entre Santa Fe vs River Plate en Copa Sudamericana?