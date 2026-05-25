El argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores, entregó este lunes 25 de mayo la lista de jugadores convocados para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombia anunció la lista de convocados

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la lista de jugadores convocados para representar al país en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026”, señaló la FCF.



De acuerdo con la lista de citados y el proceso que ha llevado Néstor Lorenzo al frente de la tricolor, se presume que esta podría ser la nómina titular de la Selección Colombia en su debut en el certamen orbital.

La posible titular de Colombia en su debut

El equipo cafetero, como bien se sabe, hace parte del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con Portugal, la República Democrática y Uzbekistán. Ante esta última selección, Colombia se enfrentará en la primera jornada del torneo. El 17 de junio a las 9:00 p.m., hora colombiana, la Selección Colombia debutará.



El primer posible once de Lorenzo: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

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Esta fue la lista de citados

ARQUEROS

CAMILO VARGAS – Atlas, México. ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasary, Turquía. JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia. WILLER DITTA – Cruz Azul, México. DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra. KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil. GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España. JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos. JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS