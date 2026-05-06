Santa Fe confirmó el parte médico de Franco Fagúndez: baja sensible

Llega una nueva jornada de la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe que tendrá que sacar adelante la localía contra Corinthians que es el líder del Grupo E. No será para nada fácil, dado que el nivel de los clubes brasileños parece estar mucho más alto que el de los colombianos y de otros países del continente sudamericano.

Sin embargo, después de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay tendrán que dar un golpe de autoridad en la máxima competencia de Sudamérica. Infortunadamente para afrontar los partidos siguientes, Pablo Repetto sufre bastante por las bajas, pues, Franco Fagúndez salió del campo de juego con molestias.

Ante Internacional de Bogotá, Franco Fagúndez volvió a ser inicialista y a los cinco minutos de juego ya estaba presentando algunas molestias musculares que lo comprometieron y no lo dejaron ni siquiera terminar el primer tiempo. Nahuel Bustos entró y el argentino fue determinante para sellar el paso a los Play-Offs. Este martes 5 de mayo, el club confirmó el parte médico del uruguayo.

LA LESIÓN DE FRANCO FAGÚNDEZ QUE INQUIETA A SANTA FE

Por la cercanía de la competencia local y de la internacional, es difícil poder recuperar a algunas fichas. Franco Fagúndez sufre una “lesión muscular del isquiotibial derecho”. Aunque el club no da un tiempo claro de ausencia, este golpe podría dejarlo afuera de las canchas por dos semanas en caso de que sea leve.

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Eso pondría en problemas la continuidad del mediocampista para afrontar la Copa Libertadores y para la Liga BetPlay con el primer reto que se asoma el sábado 9 de mayo en condición de visitante contra el América de Cali. Franco es una baja sensible, dado que era uno de los jugadores más importantes en este camino final para sellar la clasificación a los Play-Offs.

Franco Fagúndez es una baja sensible considerando que fue el último goleador en Copa Libertadores con el tanto que convirtió contra Platense en Argentina. Además, venia en racha gracias a goles y asistencias que ha venido dando en el primer semestre.

¿ALEXIS ZAPATA O NAHUEL BUSTOS? EL REEMPLAZO DE FRANCO FAGÚNDEZ EN SANTA FE

Por lo general, Alexis Zapata ha sido suplente en este semestre con Pablo Repetto. El volante antioqueño entra en los segundos tiempos y es determinante con goles o asistencias que le podrían dar la oportunidad de ser inicialista cubriendo la posición de Franco Fagúndez.

De hecho, cuando Franco empezó a sentir las molestias musculares en el juego ante Internacional de Bogotá y que no podía seguir más, Pablo Repetto llamó a Alexis Zapata para que iniciara los movimientos precompetitivos. Sin embargo, la decisión fue otra.

Nahuel Bustos también comenzó a calentar para entrar en lugar de Franco Fagúndez. El argentino ingresó al terreno de juego y su impacto fue inmediato creando opciones para abrir el marcador y sellar la clasificación. Intentó con remates y con habilitaciones en una gran sociedad con Hugo Rodallega, tanto que ‘Hugol’ le dio la asistencia para marcar el tercer tanto definitivo.

Con estas dos posibilidades podría jugar Pablo Repetto para suplir a Franco Fagúndez en el juego de Copa Libertadores y en la Liga BetPlay frente al América de Cali en la ida que arrancará en el Pascual Guerrero.

LAS NOVEDADES DE SANTA FE PARA RECIBIR A CORINTHIANS

Entre las ausencias para este juego, Santa Fe no podrá tener a Franco Fagúndez por la lesión, además de Maximiliano Lovera y de Mateo Puerta que ya están entrenando con el grupo, pero no pudieron llegar a este duelo definitivo contra Corinthians.

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Sin embargo, Santa Fe suma refuerzos para intentar quedarse con los tres puntos en Bogotá. Yilmar Velásquez o Ewil Murillo iban a componer la convocatoria tras sus recuperaciones. De acuerdo con Miguel Paris, Yilmar regresará a la lista oficial. Víctor Moreno y Luis Palacios también vuelven después de no estar en el partido con Internacional de Bogotá.

La otra novedad pasa por Edwin ‘Shirra’ Mosquera que no venía siendo de las últimas convocatorias por un virus y una lesión que lo dejó afuera. Mosquera vuelve a estar convocado.