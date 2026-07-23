Santa Fe confirmó nuevo ‘refuerzo’ para el 2026-II: debutaría en Copa Sudamericana

De estar en la Copa Libertadores y pelear por la clasificación a los octavos de final con una fase de grupos que tuvo que lidiar con Peñarol, Corinthians y Platense, Santa Fe quedó en la tercera casilla para disputar la Copa Sudamericana. Adelante tendrá que enfrentar a Caracas comenzando en Bogotá y luego en Venezuela.

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Caracas será una dura prueba para Independiente Santa Fe después del parón del Mundial. Habrá que ver en qué nivel está la plantilla tras la pretemporada y los amistosos, que son sumamente distintos a partidos oficiales, especialmente en una Copa Sudamericana.

Pablo Repetto dio a conocer los convocados para afrontar el reto. Entre los jugadores aparece un refuerzo que Santa Fe confirmó en últimas horas. Se trata de un juvenil que seguramente hará parte de las inferiores, pero si así lo requiere el entrenador uruguayo, Jean Carlos Caicedo podría ser de la partida.

JEAN CARLOS CAICEDO, EL JUVENIL QUE ENTRÓ A LA CONVOCATORIA

Santa Fe le cumplió a Pablo Repetto que esperaba mantener la base cardenal. Solo salieron Jhon Meléndez, Yeicar Perlaza y Edwin ‘Shirra’ Mosquera. La urgencia pasa por los defensores centrales por la lesión de Juan Sebastián Quintero que se perderá lo que resta del 2026. Confirmaron a Kevin Balanta y ahora, a Jean Carlos Caicedo.

Kevin Balanta es el único fichaje oficial para el primer equipo, pero sorprendieron con la convocatoria de Jean Carlos Caicedo. En las redes sociales de Santa Fe, el club publicó que es un defensor central de 1,91 metros. Es un zaguero oriundo de Cali.

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La nueva pieza de la zaga defensiva de Santa Fe es derecho, su estatura promete bastante y su futuro también ilusiona. Con 19 años, el defensor espera ganarse un lugar en la institución después de tener una buena formación. Aunque es caleño, Jean Carlos Caicedo se probó en las divisiones menores de Atlético Nacional.

Llegó a Santa Fe para formar parte de las divisiones menores y vivirá su primera convocatoria, tal vez para sumar regularidad, o, por lo menos, estar muy cerca del primer equipo, nada más ni nada menos que en la Copa Sudamericana. Seguramente estarán Emanuel Olivera y Víctor Moreno, pero el juvenil podría ser un revulsivo con Iván Scarpeta.

CONVOCADOS DE INDEPENDIENTE SANTA FE VS CARACAS

Santa Fe confirmó que, a Kevin Balanta, hasta ahora el único fichaje del club para este segundo semestre todavía le queda un tiempo de readaptación. El ex Deportivo Cali jugaría como central, pero deberá estar en óptimas condiciones para recibir su primera convocatoria.

En esta convocatoria, Pablo Repetto recupera a Christian Mafla, lateral izquierdo que se había lesionado en la segunda semifinal de la Liga BetPlay 2026-I contra el Junior de Barranquilla. Los cuatro extranjeros forman parte de la convocatoria y no hay muchas novedades con respecto a los citados. Así las cosas, estos fueron los 23 jugadores aptos para enfrentar a Caracas:

Arqueros

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas

Helibelton Palacios

Emanuel Olivera

Mateo Puerta

Iván Scarpeta

Víctor Moreno

Jeison Angulo

Christian Mafla

Jean Carlos Caicedo

Volantes

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Daniel Torres

Jhojan Torres

Kilian Toscano

Yilmar Velásquez

Luis Palacios

Omar Fernández Frasica

Alexis Zapata

Maximiliano Lovera

Delanteros

Jader Obrian

Franco Fagúndez

Hugo Rodallega

Nahuel Bustos

Martín Cuesta Palacios