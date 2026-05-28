En las horas de la noche de este miércoles 27 de mayo, se llevó a cabo la definición del grupo E de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



Por la sexta y última jornada, Independiente Santa Fe de Bogotá se vio las caras, en condición de visitante, con Peñarol de Uruguay. Este era un compromiso de vida o muerte; para ambos clubes era ganar o ganar.

Duelo en suelo charrúa

Al ser local el conjunto uruguayo, el encuentro se llevó a cabo en el estadio Campeón del Siglo, que contó con una muy buena presencia de hinchas. Nadie se quería perder este espectáculo.



El compromiso, como se esperaba en la antesala, empezó de una manera bastante intensa. Apenas al minuto 12 del primer tiempo, el mediocampista Alexis Zapata le dio la apertura en el marcador a Santa Fe.

Primer tiempo a favor del rojo

A partir de ese momento, Independiente Santa Fe empezó a hacer todo lo posible para conseguir el empate. El conjunto rojo y blanco colombiano también intentó buscar el segundo tanto.



Sin embargo, ninguna de las dos intenciones se concretó, por lo que el partido, en su primera mitad, terminó por la mínima diferencia a favor del club visitante. Se esperaba que la etapa complementaria se jugara igual o mucho mejor.

Tabla de posiciones del grupo E

1. Corinthians 11 puntos

2. Platense 10

3. Santa Fe 8

4. Peñarol 3