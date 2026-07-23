En las horas de la noche de este jueves 23 de julio, Independiente Santa Fe de Bogotá se va a ver las caras con Caracas FC de Venezuela por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



Al ser local el conjunto rojo y blanco de la capital colombiana, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.

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El juego comenzará a las 7:30 p. m.

La pelota rodará a partir de las 7:30 p. m., hora colombiana. Se espera un choque con varias emociones. Al ser local Independiente Santa Fe, este club está obligado a sacar un buen resultado.



Aunque faltan pocas horas para el inicio del partido, muchos hinchas se preguntan por cuál será el marcador final del encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Pues bien, esta cuestión la abordó y la resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“Jugar a 2.600 metros de altura en Bogotá suele ser un factor determinante en torneos internacionales. Santa Fe acostumbra a imponer un ritmo intenso durante el primer tiempo para desgastar al rival”, dice la IA.



“Con la presencia de referentes como Hugo Rodallega en ataque y el orden defensivo en pelota parada, los dirigidos por el cuadro bogotano tienen argumentos para generar peligro de forma constante”, añade.

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Predicción final

“Escenario probable: Un Santa Fe volcado al ataque desde los primeros minutos, buscando sacar una ventaja cómoda para la vuelta en territorio venezolano, marcando la diferencia en la pelota quieta o mediante disparos de media distancia. Marcador sugerido: Independiente Santa Fe 2 - 0 Caracas FC”, sentencia la herramienta.



Como se puede notar, la inteligencia artificial dice que Independiente Santa Fe va a ganar el compromiso de esta noche ante Caracas FC de Venezuela por un marcador de 2 goles a 0. Habrá que esperar para conocer si esto sucede o no.











