Santa Fe vs. Caracas: resultado del duelo por Sudamericana

Este jueves 23 de julio, Independiente Santa Fe de Bogotá venció 2 goles a 0 a Caracas FC de Venezuela por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



El partido, al ser local el equipo rojo y blanco de Colombia, se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Al escenario deportivo llegaron una buena cantidad de aficionados.

Lea también Rodallega le marca golazo a Caracas en Sudamericana

El primer partido oficial del semestre

Este, cabe mencionar, fue el primer compromiso oficial de Independiente Santa Fe en el segundo semestre del año. El conjunto cardenal sacó una diferencia importante y tiene cerca su clasificación a los octavos de final del torneo.



Así saltó al terreno de juego Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Ángulo; Kilian Toscano, Daniel Torres; Nahuel Bustos; Ómar Frasica, Jáder Obrian y Hugo Rodallega.

Rodallega marcó el primero

Desde los primeros minutos, la postura de Independiente Santa Fe fue clara: tener la posesión de la pelota y aprovechar las bandas, así como el carril central, para hacerle daño a su adversario.



Aunque se presentaron varias oportunidades de gol y acercamientos peligrosos, en la etapa inicial la escuadra roja y blanca solo pudo marcar en una oportunidad. Al minuto 30, a través de un remate de media distancia, el centro delantero Hugo Rodallega marcó la apertura en el marcador.

2 a 0 final

En el segundo tiempo, el club venezolano se vio con un desgaste físico importante, sobre todo por el tema de la altura. El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto dominó la etapa complementaria.



Y al minuto 84, el atacante Franco Fagundez, que recién había ingresado al terreno de juego, recibió un centro desde la banda izquierda y de primera, mandó la pelota al fondo de la red. Fue el 2 a 0 final.







