[Video] Santa Fe liquidó a Caracas: autogol y golazo de Fagúndez

Independiente Santa Fe confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana con una contundente victoria 3-0 sobre Caracas FC en Barquisimeto. El conjunto bogotano cerró la serie con un inapelable 5-0 en el marcador global.

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Resumen de Caracas 0-3 Santa Fe

Luego de un primer tiempo sin goles, el equipo cardenal encontró la ventaja al minuto 56. Nahuel Bustos apareció en el área para definir tras una asistencia de Jáder Obrian y encaminó la clasificación.

El segundo tanto llegó al 77' en una buena acción colectiva. Maximiliano Lovera, quien había ingresado por Omar Fernández Frasica, envió un centro rasante que terminó desviando Ángel Figueroa hacia su propia portería. La jugada fue revisada por el VAR por una posible mano en el ataque, pero el gol fue convalidado.

Con Caracas ya golpeado, Santa Fe no bajó el ritmo y encontró el tercero al minuto 83. Alexis Zapata lideró una gran acción individual y asistió a Franco Misael Fagúndez, quien definió con calidad para sentenciar el compromiso.

Video del gol de Fagúndez en Santa Fe 3-0 Caracas

El 3-0 en territorio venezolano se sumó al 2-0 conseguido por el equipo bogotano en el partido de ida, reflejando la superioridad cardenal a lo largo de la serie.

Santa Fe administró la ventaja en los minutos finales y selló sin sobresaltos su paso a la siguiente ronda del torneo continental.

Ahora, el conjunto dirigido desde el banquillo cardenal tendrá un desafío de máxima exigencia en los octavos de final, donde se enfrentará a River Plate.

La serie comenzará en Bogotá y se definirá en Buenos Aires, donde Santa Fe buscará seguir avanzando en la Copa Sudamericana.