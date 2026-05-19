Santa Fe vs. Platense EN VIVO: hora, TV y cómo ver el duelo de Copa Libertadores

En las horas de la noche de este martes 19 de mayo, Independiente Santa Fe de Bogotá, un histórico del fútbol profesional colombiano, se tendrá que ver las caras con Platense de Argentina por la Copa Libertadores de América.



El compromiso corresponderá a la quinta jornada del grupo E del certamen internacional, que es el más importante y competitivo de esta parte del mundo. Solo Once Caldas de Manizales y Atlético Nacional de Medellín han sido campeones de la Copa.

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Santa Fe necesita ganar

Al ser local el conjunto rojo y blanco, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el principal escenario deportivo de la capital del país. Se espera una muy buena asistencia de hinchas.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto está obligado a ver la victoria, esto porque está ubicado en la parte baja de la tabla de posiciones del grupo E con apenas dos puntos. Una derrota sería un rotundo fracaso a nivel internacional para el cardenal.

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Se espera un partido muy reñido

Platense de Argentina tiene siete puntos y está ubicado en la segunda casilla de la tabla. Este club es rival directo de Independiente Santa Fe, por lo que los colombianos no tienen mañana. Es vencer sí o sí al calamar. El conjunto gaucho, además, tiene la oportunidad de dejar en la lona a Santa Fe.



Debido al panorama de ambos clubes, se espera un partido entretenido de inicio a fin. Es probable que Independiente Santa Fe plantee desde el arranque un juego bastante ofensivo, mientras que es posible que Platense juegue a las transiciones rápidas.

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Hora y canal para ver el juego

El compromiso comenzará sobre las 7:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de las señal de ESPN. Este compromiso acaparará la atención de miles de hinchas neutrales.



Después de este partido, Independiente Santa Fe de Bogotá deberá centrar su atención en lo que será el partido de vuelta de las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año ante Junior de Barranquilla.