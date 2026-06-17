Santiago Arias no sale de la emoción del Mundial: “Queremos conseguir grandes cosas”

Ya acabó la espera de cara al debut de la Selección Colombia que se medirá a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Los uzbekos afrontarán su primer partido en la historia de los Mundiales, pero el fútbol ha enseñado que nunca hay que quitarles mérito a las selecciones porque pueden dar golpes inesperados.

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Aunque Daniel Muñoz está en un gran nivel, Néstor Lorenzo se decantó por llamar a un hombre de confianza como lo es Santiago Arias. El lateral derecho puede ser una solución en caso de que el entrenador argentino se decante por el hombre de más experiencia y con la posibilidad de jugar su tercer certamen mundialista.

Santiago Arias hace parte de una lista de jugadores que ya saben lo que es disputar dos Mundiales y va en busca del tercero. Su presencia como titular no está confirmada, y, seguramente, deberá esperar su lugar por el gran momento que tiene Daniel Muñoz.

Sin embargo, esta situación no le afecta mucho a Santiago Arias que mencionó que hay una competencia sana en la posición. Además, pidió unión en el grupo para sacar adelante los resultados.

LA COMPETENCIA Y LAS SENSACIONES DE DEBUTAR PARA SANTIAGO ARIAS

Santiago Arias es el de la experiencia y en la posición de lateral derecho tendrá que pelear con Daniel Muñoz por ese sector. Solo puede jugar uno, y, seguramente, en los tres partidos estará Muñoz si nada extraordinario ocurre. Sobre esto, afirmó que la competencia es sana.

“Con Dani y los demás compañeros siempre que haya una competencia sana es lo mejor para una selección o un equipo, eso hace que el otro quiera dar lo mejor siempre. Aquí se ha demostrado que todos tienen condiciones para ser titulares, nunca se ha hablado que hay 11 y el resto están afuera, sino que los 26 pueden ser titulares y demostrar. Lo de nosotros es representar a un país, entonces es ese orgullo, esa alegría y cada uno sabe que el momento que le toque lo va a aprovechar al máximo”, mencionó el lateral de Independiente de Avellaneda.

Este será el tercer Mundial para Santiago, y describió ese sentimiento de disputar un partido mundialista de la siguiente manera, “tener ansiedad o ese mariposeo en el estómago hace parte del fútbol, lo siente tanto el que debuta como el que ya tiene experiencia, quiere decir que sientes el fútbol. Eso hace que siga disfrutando y quiera aprovechar cada segundo que tenga en el campo”.

LA MOTIVACIÓN DE ESTAR EN UN MUNDIAL

Aunque ya sabe lo que es disputar los certámenes mundialistas, Santiago Arias dejó claro que, “para mí es como si fuera la primera Copa del Mundo. Siempre es un orgullo, una alegría, siempre que vengo a representar a mi país intento dar lo mejor de mí y darlo todo en la cancha. He pasado momentos maravillosos, así como otros dolorosos, pero el seguir aquí es algo lindo no solo para mí, sino para todas las personas que han estado detrás y me han ayudado en esos momentos difíciles, de parte mía es entregarlo todo y llegar lo más lejos posible que lo que todos sueñan”.

No deben quitarle mérito a Uzbekistán ni a nadie de los rivales en el Mundial y sobre el objetivo sentenció que, “siempre hemos tenido en la cabeza que queremos conseguir grandes cosas, sabemos que no es fácil porque todos los equipos que están acá lo merecen y han peleado por eso. Lo más importante es tener la cabeza bien puesta, ir escalón en escalón, yo sé que vamos a conseguir lo que tanto soñamos”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.