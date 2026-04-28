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Santiago Giordana reaparece con inesperada noticia para Millonarios

Millonarios recibió noticias sobre Santiago Giordana tras su lesión.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Esto pasará con Giordana en Millonarios tras inesperado anuncio
Esto pasará con Giordana en Millonarios tras inesperado anuncio // Millonarios

La Liga Betplay 2026-I está a punto de llegar a su fin y Millonarios es uno de los principales protagonistas, no solo por el rendimiento deportivo que le está complicando su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, sino porque recibió novedades de Santiago Giordana.

El delantero de Argentina sufrió una rotura de ligamento anterior de la rodilla izquierda que lo obligó a someterse a una cirugía que lo ha dejado afuera de los terrenos de juego por varias semanas, pero todo parece indicar que su regreso estaría más cerca de los que se espera.

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Santiago Giordana cerca de volver a entrenar con Millonarios

El pasado martes 3 de febrero, el propio futbolista publicó una imagen en su perfil de Instagram, en la que se mostró en su primera etapa de rehabilitación, pues continuaba en la camilla de un centro médico.

Desde Millonarios se tomó la decisión de no inscribir al futbolista para el primer semestre, por lo que no hará parte de la plantilla profesional tampoco en Copa Sudamericana, pese a que su vínculo contractual con el club sigue vigente.

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Se había estimado que el tiempo de recuperación de Santiago Giordana sería de siete meses, pero todo parece indicar que volvería antes de lo esperado, ya que adelanta su rehabilitación física.

Además su cirugía y regreso entrenamientos, el cual estaría estimado para el segundo semestre de la temporada 2026, también le habrían hecho extender su vínculo con el club 'embajador' hasta diciembre del presente año.

Giordana podría jugar en Cúcuta cuando vuelva a la acción

De acuerdo con información del medio Los Motilones TV, el Cúcuta quiere armar su delantera con Santiago Giordana. De hecho, ya habría enviado una oferta de préstamo sin opción de compra. Los ‘Rojinegros’ pagarían la totalidad del salario del jugador.

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¿Cómo le ha ido a Giordana con Millonarios?

El delantero de 30 años ha tenido un paso bastante pobre por el cuadro 'embajador', ya que desde que llegó a inicios de la temporada 2024 ha tenido la oportunidad de jugar 79 partidos, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde ha tenido la oportunidad de reportarse con 9 tantos y 4 asistencias.

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