Santiago Mele fue presentado por su nuevo equipo

Santiago Mele fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Independiente de Avellaneda. El portero uruguayo llega procedente de Rayados de Monterrey en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

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El club argentino confirmó la incorporación este martes a través de sus redes sociales e informó que el guardameta ya firmó su contrato con la institución.

Independiente también reveló que la opción de compra está fijada en 3 millones de dólares por el 80 % de los derechos deportivos del futbolista de 28 años.

Mele llega para disputar la titularidad con Rodrigo Rey, arquero que ha sido el dueño del puesto desde 2023 y cuyo contrato con el club finaliza a finales de este año.

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Mele habló tras firmar con Independiente

Tras superar los exámenes médicos, el uruguayo expresó su satisfacción por este nuevo reto. "Que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo Quinteros te quieran en el equipo es algo que valoro muchísimo", afirmó.

Antes de llegar a Monterrey, Mele tuvo un destacado paso por Junior de Barranquilla, donde se consolidó como una de las figuras del equipo y conquistó un título de Liga BetPlay. También jugó en Unión de Santa Fe y Plaza Colonia.

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Con la Selección Uruguay debutó en marzo de 2023 y posteriormente integró las convocatorias para la Copa América 2024 y el Mundial de 2026. Aunque hizo parte de ambas plantillas, no sumó minutos en ninguno de los dos torneos.

Ahora, Santiago Mele se incorpora a un Independiente que inició con victoria el Torneo Clausura de Argentina y buscará ganarse un lugar en el once titular tras una etapa sin continuidad en Rayados de Monterrey.