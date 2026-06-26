Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Scaloni confesó radical decisión que tomó con Messi en el Mundial

La respuesta del entrenador es tendencia a través de las diferentes redes sociales.
Carlos Cañas
Messi y Scaloni.
Messi y Scaloni. // AFP

Este sábado 27 de junio, a las 9:00 p. m., hora colombiana, la selección de Argentina se va a ver las caras con Jordania por la tercera y última fecha del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El equipo albiceleste, como bien se sabe, ya se clasificó a la siguiente ronda de la máxima fiesta del deporte rey, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El duelo se jugará en el estadio de Dallas.

CR7 mira de cerca a Messi: ¿A cuántos goles quedó del máximo artillero de Mundiales tras doblete?

Lea también

CR7 mira de cerca a Messi: ¿A cuántos goles quedó del máximo artillero de Mundiales tras doblete?

La pregunta sobre Messi

Debido a que el conjunto sudamericano ya está clasificado, muchos se preguntan si Lionel Messi, el gran referente de Argentina, será suplente y descansará. Pues bien, el mismo Lionel Scaloni respondió esto.

Enrique Macaya Márquez, reconocido periodista argentino que ha estado en 18 Mundiales, le preguntó en conferencia de prensa al director técnico si Messi irá al banco de los suplentes.

Lorenzo se rindió ante Messi tras su récord mundialista: “Es el mejor”

Lea también

Lorenzo se rindió ante Messi tras su récord mundialista: “Es el mejor”

Messi será suplente

Enrique, un placer que me hagas la pregunta y verte acá. Gracias a usted por venir. 18 mundiales es increíble y es un placer responderle una pregunta porque hemos vivido un montón de tiempo. Cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablabas para nosotros eras una eminencia y sigues siéndolo”, manifestó el estratega.

Le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted; si no, la esquivaría. Quédese tranquilo, que contesto porque es usted y se lo merece sinceramente. Me permito que el equipo me la guarde, pero esa de Leo sí. Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Gracias por preguntar y que disfrute del Mundial”, añadió, sin rodeos.

Messi destapó lo que le provocó “bronca” en el Argentina vs. Austria

Lea también

Messi destapó lo que le provocó “bronca” en el Argentina vs. Austria

Los estilos de juego

Lionel Messi, tras salir como titular en los dos primeros partidos de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, será, entonces, suplente vs. Jordania.

Scaloni también habló sobre los diferentes estilos de juego que se han visto en el torneo. “Estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos tienen resultados, el que ataca con el balón como España o nosotros. El que contraataca, el que juega defensivamente. Vimos ayer Australia contra Paraguay, donde muy duros que empataron 0-0, que han clasificado y no le van a poner las cosas fáciles a ninguna”, expresó.

En esta nota

Mundial 2026 Lionel Messi Lionel Scaloni Copa Mundial de la FIFA FIFA Argentina Selección de Argentina