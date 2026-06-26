Este sábado 27 de junio, a las 9:00 p. m., hora colombiana, la selección de Argentina se va a ver las caras con Jordania por la tercera y última fecha del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



El equipo albiceleste, como bien se sabe, ya se clasificó a la siguiente ronda de la máxima fiesta del deporte rey, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El duelo se jugará en el estadio de Dallas.

La pregunta sobre Messi

Debido a que el conjunto sudamericano ya está clasificado, muchos se preguntan si Lionel Messi, el gran referente de Argentina, será suplente y descansará. Pues bien, el mismo Lionel Scaloni respondió esto.



Enrique Macaya Márquez, reconocido periodista argentino que ha estado en 18 Mundiales, le preguntó en conferencia de prensa al director técnico si Messi irá al banco de los suplentes.

Messi será suplente

“Enrique, un placer que me hagas la pregunta y verte acá. Gracias a usted por venir. 18 mundiales es increíble y es un placer responderle una pregunta porque hemos vivido un montón de tiempo. Cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablabas para nosotros eras una eminencia y sigues siéndolo”, manifestó el estratega.



“Le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted; si no, la esquivaría. Quédese tranquilo, que contesto porque es usted y se lo merece sinceramente. Me permito que el equipo me la guarde, pero esa de Leo sí. Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Gracias por preguntar y que disfrute del Mundial”, añadió, sin rodeos.

Los estilos de juego

Lionel Messi, tras salir como titular en los dos primeros partidos de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, será, entonces, suplente vs. Jordania.



Scaloni también habló sobre los diferentes estilos de juego que se han visto en el torneo. “Estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos tienen resultados, el que ataca con el balón como España o nosotros. El que contraataca, el que juega defensivamente. Vimos ayer Australia contra Paraguay, donde muy duros que empataron 0-0, que han clasificado y no le van a poner las cosas fáciles a ninguna”, expresó.