Scaloni participó en la previa de Argentina vs Inglaterra: "Unas ganas bárbaras"

Lionel Scaloni habló este martes en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026 y dejó claro que su equipo afronta el compromiso con máxima ilusión. El entrenador aseguró que la Albiceleste está preparada para dejarlo todo en busca del cupo a la final.

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Declaraciones de Lionel Scaloni previo a Argentina vs Inglaterra

"Este será un partido diferente. Intentaremos mejorar, estamos bien, con unas ganas bárbaras, es una semifinal del Mundial, la ambición intacta", afirmó el seleccionador. Además, destacó el recorrido de su plantel: "Estos chicos nos han llevado de nuevo a jugar unas semifinales del Mundial. Estamos bien, enfrentaremos a un gran rival".

Scaloni también aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados argentinos antes del decisivo compromiso. "El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, porque es para estar agradecidos, ilusionados. Vamos a dejar todo hasta el último momento", expresó en rueda de prensa.

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Consultado por el trasfondo histórico que siempre rodea los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra, el entrenador pidió separar el fútbol de los hechos ocurridos durante la Guerra de las Malvinas. "Es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años", señaló.

El técnico insistió en que no es justo trasladar ese contexto a los protagonistas actuales. "¿Qué culpa tienen los jugadores de ahora? Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas", afirmó. Asimismo, recordó el histórico duelo de México 1986 y aseguró que el segundo gol de Diego Maradona "quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol".

Durante la conferencia también felicitó a Luis de la Fuente por la clasificación de España a la final del Mundial. "España me pareció justo ganador. Ha hecho un gran trabajo y hoy fue el partido más completo del Mundial", comentó sobre la selección española, dirigida por quien fuera uno de sus profesores durante su curso como entrenador.

Finalmente, Scaloni anticipó que prepara un plan para frenar a las principales figuras inglesas, Harry Kane y Jude Bellingham. "Intentaremos neutralizarlos. Son de los mejores del mundo y a cualquier entrenador le gustaría tenerlos", concluyó el seleccionador, quien este miércoles buscará conducir a Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo frente a una Inglaterra que también llega con la ilusión intacta.