Se confirmó si Duván Vergara vuelve al FPC tras mal momento de Racing

El equipo dirigido por Gustavo Costas, después de haber brillado en 2024 quedando campeón de la Copa Sudamericana y en 2025 levantando el trofeo de la Recopa Sudamericana, el rendimiento fue bajando drásticamente y el presente no es para nada bueno, ni a nivel nacional, ni internacional.

Este mal momento deportivo ha llevado a que se empiece a hablar de una futura reestructuración, poniéndose en duda la continuidad de Costas, pero también la de algunos jugadores, tal como es el caso de Duván Vergara, de quien se le empezó a vincular con un posible regreso a América, pero por el momento el traspaso no se daría.

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Duván Vergara no volverá al FPC por ahora

Sin duda alguna Duván Vergara es uno de los mejores delanteros que ha pasado por el Fútbol Profesional Colombiano, destacando principalmente por su paso en América de Cali, equipo en el cual logró salir bicampeón y llevarse varios goles a su cuenta personal.

Fue justamente este gran momento con la camiseta 'escarlata', principalmente en el segundo ciclo, lo que le permitió dar un nuevo salto al fútbol internacional para jugar con Racing, equipo en el que también se ha ganado el voto de confianza de Gustavo Costas con sus goles y ha sido recompensado con varias titularidades.

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Sin embargo, el extremo de 29 años no llegó en uno de los mejores momentos de Racing, ya que sufrieron para avanzar de fase en la competencia local y el panorama para clasificar a la próxima ronda de la Copa Sudamericana se viene complicando.

Es por ello que empezaron a circular versiones con respecto a su futuro y un posible regreso al FPC para jugar con la 'mechita', pero la realidad es completamente diferente, tal como lo dio a conocer su representante, quien afirmó que en los proyectos del delantero no está el regreso, por el momento.

¿Cómo le ha ido a Duván Vergara con Racing?

El monteriano de 29 años arribó a la escuadra de Argentina en el segundo semestre de la temporada 2025, habiendo disputado 40 partidos, más de 1.900 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con seis goles.

Próximo partido de Duván Vergara con Racing

El siguiente reto que tendrá por delante el extremo colombiano será en los cuartos de final de la liga local cuando auspicie como visitante, en el Estadio Gigante de Arroyito, frente a Rosario Central el miércoles 13 de mayo sobre las 16:45 hora Colombia.