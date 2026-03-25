Se encienden las alarmas por otra figura que se perdería el Mundial por lesión

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, menos de 80 días, en los que ya se están comenzando a preocupar por la ausencia de jugadores que que no podrían asistir a esta cita orbital.

En esta ocasión es justamente selección de Bélgica la protagonista, ya que habría sufrido una baja sensible de cara a la fecha FIFA de marzo luego de confirmarse la ausencia de Romelu Lukaku en los partidos amistosos frente a Estados Unidos y México.

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Lukaku se pierde los amistosos de Bélgica antes del Mundial

El delantero del Napoli decidió no unirse a la concentración con el objetivo de centrarse en su recuperación física, una noticia que genera preocupación a pocos meses del Mundial de 2026.

La decisión fue comunicada por la federación belga, que explicó que el atacante priorizará su estado físico tras una temporada complicada. Lukaku viene arrastrando problemas musculares, especialmente en el isquiotibial, que lo mantuvieron alejado de las canchas durante varios meses y le impidieron tener continuidad en su club.

En ese contexto, el goleador optó por aprovechar la pausa internacional para ponerse a punto, en lugar de disputar los amistosos programados en territorio estadounidense. Bélgica tenía previsto enfrentar a Estados Unidos en Atlanta y a México en Chicago, encuentros clave dentro de su preparación para la Copa del Mundo.

La ausencia de Lukaku no solo representa una baja deportiva, sino también un golpe anímico para el equipo dirigido por Rudi García, ya que el delantero es el máximo referente ofensivo del seleccionado y no tenerlo en las filas también podría causar preocupación para su participación en la Copa Mundial.

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¿Cuándo será el partido de Bélgica vs Estados Unidos y México?

Los dos amistosos de la selección de Bélgica en la fecha FIFA de marzo de 2026 ya tienen fechas confirmadas:

Bélgica vs Estados Unidos : se jugará el 28 de marzo de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

: se jugará el en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Bélgica vs México: se disputará el 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago.

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¿Cuál es el grupo de Bélgica en el Mundial 2026?

La selección de Bélgica quedó ubicada en el Grupo G del Mundial de 2026, junto a:

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Este grupo fue definido tras el sorteo oficial del torneo, y reúne a cuatro selecciones de diferentes confederaciones, lo que lo convierte en una zona bastante variada y competitiva.