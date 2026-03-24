Colombia busca nueva victoria: así va el historia vs Croacia y Francia

Quedan dos meses y medio para que arranque el sueño mundialista en México para la Selección Colombia que iniciará la Copa del Mundo en Ciudad de México y Guadalajara antes de volar a Miami para enfrentar a Portugal que es uno de los partidos más atractivos y de mayor interés de aficionados.

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Para esta Fecha FIFA como partidos de preparación para el Mundial de 2026, la Selección Colombia se verá las caras con sus similares de Croacia y Francia. Dos combinados europeos que prometen y mucho en las ilusiones de los dirigidos por Néstor Lorenzo que esperan tomar confianza con triunfos antes de junio.

El partido contra Croacia toma mayor protagonismo que el de Francia, dado que esta será la primera ocasión en la que se enfrenten las selecciones cafeteras y balcánicas en todas las competencias disputadas. Nunca en la historia se han visto las caras y esta sería la primera oportunidad el jueves 26 de marzo.

Por su parte, con Francia ya ha habido un historial largo de partidos disputados entre amistosos, torneos amistosos y Copa Confederaciones en la primera y única ocasión en la que Colombia se ganó la Copa América en 2001.

EL HISTORIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CON CROACIA Y FRANCIA

Con Croacia, esta será la primera oportunidad de medirse con los balcánicos en un amistoso en el que juzgará a las dos selecciones que afrontarán el Mundial. Además, no sería la única ocasión, dado que en la Copa del Mundo se podrían enfrentar en dieciseisavos de final dependiendo de algunos resultados en fase de grupos.

Mientras que, con Francia, la Selección Colombia ya tiene un historial importante que aumentará con esta nueva edición del amistoso. Su último antecedente fue hace ocho años, también antes de viajar al Mundial de Rusia 2018. Los partidos han sido parejos en su mayoría con tres victorias de los galos, y dos de los colombianos.

El primer antecedente fue el 18 de junio de 1972 en un amistoso en Brasil por la Copa Independencia. Francia ganó 3-2 y los goles de los sudamericanos fueron obra de Hernando Piñeros y Orlando Mesa. En 1993 se enfrentaron en Martinica antes de la Copa América de Ecuador. Un triplete de Adolfo ‘Tren’ Valencia fue suficiente para los colombianos, mientras que Youri Djorkaeff anotó el descuento.

Diez años después, Colombia llegaba tras quedar campeón de la Copa América. En la Copa Confederaciones se vieron las caras con una derrota sudamericana por la mínima diferencia por el gol de Thierry Henry. En 2008 se vieron de nuevo con un único tanto de Franck Ribery.

La última vez fue en 2018 en Saint-Denis, antes de viajar a Rusia para el Mundial. Francia inició ganando con goles de Olivier Giroud y Thomas Lemar. Colombia remontó gracias a Luis Fernando Muriel, Juan Fernando Quintero y Radamel Falcao García.

UN REENCUENTRO ESPECIAL ENTRE COLOMBIA VS CROACIA

Como se ha dicho anteriormente, el juego ante Croacia será importante, no solo por medirse a una subcampeona del mundo, sino porque se trata de un combinado nacional que nunca se ha enfrentado contra Colombia. Quien gane este compromiso será primera para la historia en los enfrentamientos directos.

Aunque nunca se han enfrentado, el partido tendrá un reencuentro especial entre los jugadores. Luka Modric, que seguramente será titular y jugará desde el arranque se volverá a ver las caras con James Rodríguez con el que compartió en el Real Madrid.

De hecho, el colombiano cuando salió del Real Madrid le terminó cediendo la mítica camisa número ‘10’. Una buena relación que hicieron los dos jugadores en la institución española. Además, también se medirá Luis Díaz con su compañero del Bayern Múnich Josip Stanisic.

COLOMBIA ESPERA SEGUIR INVICTA CONTRA SELECCIONES DE EUROPA

Con Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia, el argentino no sabe lo que es perder contra selecciones de Europa. Tuvo que lidiar contra tres países en un historial que no tiene nuevos registros desde hace dos años cuando enfrentaron a Rumania.

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Todos los antecedentes han sido en amistosos de Fecha FIFA en los cuales tuvo que lidiar contra Alemania (2-0), España (1-0) y Rumania (3-2). Además, contra las tres selecciones solo sacó triunfos que ilusionan para medirse contra Croacia, Francia y en el Mundial con Portugal.