Selección Colombia no se confía tras debut en Centroamericanos: “México es una gran potencia”

Ya llegó el turno para las dos selecciones de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La rama femenina aplastó a Jamaica con un contundente 5-0, mientras que la selección masculina superó por la mínima diferencia a Panamá.

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Ángelo Marsiglia y sus dirigidas celebraron la primera victoria gracias a las anotaciones de Kelly Ibargüen en dos ocasiones, Daniela Garavito, Ana Mile González y María Baldovino. Una de las referentes de esta selección es nada más ni nada menos que Sara Sofía Martínez que ha tenido paso por la categoría absoluta y Mariana Muñoz que también tuvo experiencia mundialista.

Sara Sofía Martínez brindó palabras después de la goleada, al igual que Mariana Muñoz. Ambas destacaron a México que será el próximo rival de la selección colombiana el viernes 31 de julio en un certamen que se juega cada dos días.

“SI NO GANAMOS EL PRÓXIMO PARTIDO NO HACEMOS NADA” SARA MARTÍNEZ VS MÉXICO

Sara es una de las referentes de esta selección, que, como los Juegos Centroamericanos no son un torneo FIFA, no hay necesidad de que los clubes presten a sus jugadoras para esta competencia.

Tras la victoria, la antioqueña afirmó que, “creo que el equipo se consolidó muy bien en la idea de juego, esta semana trabajamos lo que iba a ser Jamaica y lo ejecutó. Las ganas, el deseo de salir adelante y de conseguir los tres puntos, destaco mucho eso y algo que de pronto nos costó un poco fue la parte final, tuvimos varias opciones, pero es afianzarnos en eso”.

La volante dejó claro que no tendría sentido haber ganado por esta diferencia y perder contra México, “no hacemos nada si ganamos este partido y no ganamos el siguiente, es ir paso a paso, el equipo se está consolidando a una idea y se acopla muy bien. Tenemos que prepararnos para la idea del grupo, lo hicimos muy bien y ahora a pensar en el otro partido, ante un rival muy fuerte”.

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Por último, indicó la necesidad de recuperarse a tope por la competencia que se juega cada dos días, “lo primordial es recuperarnos bien, los partidos son bastante seguidos, la recuperación es vital para nosotras y a partir de ahí seguir acatando las órdenes del profe, él siempre trae un plan que nosotras tratamos de ejecutar en los entrenamientos”.

MARIANA MUÑOZ ANALIZÓ A LA SELECCIÓN DE MÉXICO: “SON POTENCIA”

Además de las palabras de Sara Sofía Martínez, Mariana Muñoz también analizó esta victoria y lo que viene contra su similar de México que ya será un reto mayor para las colombianas. Y es que, las mexicanas se han venido destacando en la Concacaf y con una Liga MX muy fuerte.

Mariana Muñoz afirmó que, “me sentí muy bien de jugar con el equipo y representar al equipo. Me sentí cómoda con las muchachas. Creo que tenemos jugadoras con muy buen pie para sincronizarnos dentro del campo”.

También señaló que deben mejorar en la definición, pese a los cinco goles, “se nos dio la posibilidad de anotar cinco goles, pero hay que ser autocríticas porque tuvimos varias opciones que no definimos de la mejor manera y es de seguir aprendiendo y mejorando”.

Sobre México sentenció que, “sabemos que México es una potencia y tiene una muy buena liga local. El partido va a ser muy diferente en muchos aspectos, tenemos el objetivo claro y vamos paso a paso cada partido”.

EL DEBUT DE MÉXICO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Colombia está en el Grupo B junto con Jamaica, México y Puerto Rico. A primera hora, las sudamericanas golearon 5-0 a las jamaiquinas en el debut de los Juegos Centroamericanos y tomaron el liderato en soledad, especialmente por la ineficacia por parte de las mexicanas en su respectivo partido.

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A segunda hora, la selección de México sacó un empate sin goles frente a Puerto Rico. Con ese marcador, Colombia sigue en la parte alta en soledad gracias a su goleada a Jamaica. Si las colombianas suman contra las mexicanas tendrían lista la clasificación para las semifinales.