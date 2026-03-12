Beccacece atento: titular de Ecuador cambiaría de club en pleno Mundial

Quedan tres meses exactos para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la presencia de la selección de Ecuador que espera ser protagonista y clasificar para los dieciseisavos de final que será la primera fase que tendrá que superar en fases finales.

Ecuador en este Mundial quedó sembrado en el grupo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Sin duda alguna, todas las miradas estarán puestas nada más ni nada menos que en ese vibrante juego de la tercera jornada contra los germanos, pese a que no están en su mejor momento en las anteriores ediciones de los Mundiales disputados desde que quedó campeón en 2014.

Sebastián Beccacece ha tenido que aguantar críticas, pero será el argentino quien dirigirá este certamen con Ecuador. De hecho, ya dejó claro que tiene ya una lista de 20 jugadores que serán convocados para disputar el Mundial. Faltarían seis futbolistas que se irán sumando con el paso del tiempo. Uno de esos citados será el defensor central o lateral derecho Joel Ordóñez.

JOEL ORDÓÑEZ CAMBIARÍA DE EQUIPO PARA EL MUNDIAL

Sin duda alguna, el hecho de que haya Mundial hará que se tarde más en arrancar el libro de pases en las grandes ligas europeas. No obstante, para ese certamen mundialista, Joel Ordóñez podría tener nuevo equipo. Y es que, el defensor del Brujas ya viene llamando la atención de la Premier League y de la Serie A.

Chelsea, Tottenham Hotspurs, Arsenal, Liverpool en la Premier League y en la Serie A con el interés de la Juventus son los primeros empeñados en contar con los servicios del polivalente zaguero que puede ser la solución tanto en la zona central o en el costado derecho.

Bajo ese panorama, parece que la Juventus es el equipo que más cerca estaría de fichar a Joel Ordóñez y podría lanzar una oferta de 40 millones de euros para quedarse con el ecuatoriano que sería convocado para la selección que dirige Sebastián Beccacece.

La información la presentó el medio italiano, La Gazzetta dello Sport afirmando que Juventus está monitoreando al zaguero que juega en Brujas y que ha acaparado todas las miradas de las grandes ligas de Europa. No es algo de ahora, sino de hace seis meses o más.

Esto ha hecho que el valor en el mercado del jugador haya aumentado, y, en caso de que tenga un buen Mundial con la selección de Ecuador, las miradas en Joel podrían sumarse a ese interés de la Juventus y su precio seguramente aumentaría bastante.

Por esta razón, la Juventus quiere lanzar una oferta antes del Mundial para tener que pagar los 40 millones del valor del mercado actual de Joel Ordóñez y evitar que su precio aumente cuando esté compitiendo con Ecuador en el Mundial de 2026.