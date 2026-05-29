Lorenzo habló de todo: defendió convocatoria, el caso Villa y plan para el debut en el Mundial

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, está en la etapa definitiva de la preparación del equipo nacional para disputar la Copa del Mundo 2026.

Lorenzo, en diálogo con Deportes RCN, reconoció sentir mariposas en el estómago, teniendo en cuenta la participación en el Mundial y al mismo tiempo explicó los criterios que consideró para realizar la convocatoria.

"Sí (hay mariposas en el estómago) hay ilusión, agradecimiento, el Mundial es la fiesta grande del fútbol y Colombia merece estar siempre presente y lo vamos a hacer de la mejor manera", dijo.

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"Con la gente por la calle bien, siento que hay alegría, nos siguen y piden fotos. La gente está identificada con la Selección y han transmitido cosas buenas. Por otro lado, en la prensa se han dicho muchas mentiras y nosotros miramos para adelante y trabajamos, vamos con todo a hacer un gran Mundial", agregó.

La convocatoria y el caso de Sebastián Villa

Lorenzo explicó por qué adelantó la fecha en la que dio a conocer la lista final de jugadores convocados para la Copa del Mundo.

"La verdad yo apliqué lo de siempre y siempre fui coherente con lo que he dicho incluso a los jugadores. Cuando el partido era el 29 había tiempo para ver algunos jugadores, comparar, ver cómo estaban físicamente, trabajar la adaptación con el grupo y después ponerlos en la lista. Se pasó el partido para el 1 de junio contra Costa Rica y la lista la tenía que dar antes del partido. Prioricé ciertas cosas que tienen que ver más con lo futbolístico", afirmó.

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Con respecto a Sebastián Villa, el estratega nacional lamentó haber expuesto al jugador, pero al mismo tiempo se mostró contento por el momento deportivo del atleta.

"Lamento que se haya hablado tanto y haber expuesto a Sebastián Villa. Él fue convocado en la lista de 55 y después quedó afuera de la última lista. En el caos de él en particular me pone contento su actualidad como ser humano y jugador de fútbol y lo felicito", dijo.

¿Cómo enfrentar a Uzbekistán?

Néstor Lorenzo hizo un análisis de la Selección de Uzbekistán y dio detalles de cómo piensa enfrentar el debut en el Mundial.

"Uzbekistán ha demostrado tener mucho orden, mucha entrega, es un equipo que juega muy cerrado con muy pocas distancias entre líneas. Vamos a tener que trabajar mucho para abrir el camino", afirmó.

El estado físico de los jugadores y una precaución

"Están todos bien. El único que merece unos días de atención es Jhon Córdoba que llegó con un problema en un tendón. Vamos a ir viendo cada día, pero la proyección es buena", explicó.

"Todos los demás están en condiciones de participar y jugar. Tienen una competencia sana y van a dar lo mejor cada uno para que el que juegue esté mejor", dijo.