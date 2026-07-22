Sebastián Villa y Álvaro Montero: ¿Cuándo debutarán con Boca Juniors?

Mucho se ha hablado del futuro de Sebastián Villa y de Álvaro Montero hasta que todo se resolvió llegando a un buen puerto con el acuerdo de Independiente Rivadavia y Vélez Sarsfield para resolver los fichajes oficiales por parte de Boca Juniors con los dos colombianos.

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Sin duda alguna, Sebastián Villa fue una de las grandes figuras del cuadro de Mendoza ganando la Copa Argentina, clasificando a la primera Copa Libertadores de la historia de Independiente Rivadavia con grandes sensaciones sellando la clasificación de manera anticipada para los octavos de final líder de su grupo.

Con Álvaro Montero, el guajiro llegó a Vélez Sarsfield, pero no tuvo la mejor suerte en su primer semestre al ser relegado por Tomás Marchiori que tomó la portería del cuadro de Liniers. En el último semestre, Montero se quedó con la titularidad. Suma regularidad y Boca Juniors los premió durante la primera semana de trabajo. Tanto así, que sus respectivos debuts están más cerca de lo pensado.

BOCA JUNIORS Y LA DECISIÓN CLAVE CON ÁLVARO MONTERO Y SEBASTIÁN VILLA

El siguiente reto de Boca Juniors será nada más ni nada menos que en la Copa Sudamericana que es uno de los grandes objetivos para continuar en el plano internacional. Enfrentarán a O’Higgins en La Bombonera este jueves 23 de julio en un vibrante duelo que podrá tener a los dos colombianos, y a Leandro Paredes.

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Rodolfo Arruabarena llegó a la dirección técnica y afronta este reto con Sebastián Villa y Álvaro Montero que fueron citados a la concentración para este encuentro contra O’Higgins. Lo confirmó el mismo club en sus redes sociales con la convocatoria oficial.

El ‘Vasco’ tendrá al antioqueño y al guajiro y, aunque llevan entrenando desde el sábado, seguramente ambos serán titulares en este partido que puede marcar el debut de Álvaro Montero con Boca y el regreso oficial de Sebastián a la institución argentina.

LEANDRO PAREDES TAMBIÉN HACE PARTE DE LA CONVOCATORIA

Sorprendentemente, Leandro Paredes, que disputó la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio viajó directamente a Argentina para iniciar los entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico. Aunque tuvo mucha exigencia a lo largo del certamen, y, además, llegó con una fisura que podía complicar su presencia en cancha.

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El volante de marca de la selección de Argentina hizo parte de la convocatoria. Los resultados de los últimos exámenes médicos que arrojaron en Boca Juniors fueron alentadores y Leandro Paredes podría ser inicialista, o, por lo menos, sumar minutos para no exponerlo después de toda la regularidad mundialista que tuvo.

Así las cosas, Leandro Paredes, Sebastián Villa y Álvaro Montero podrían estar perfectamente en el equipo para este jueves 23 de julio ante O’Higgins en la Copa Sudamericana. Villa pasará de la Libertadores a la segunda competencia más importante del continente y espera cambiar algunas críticas por el pasado en alegrías en su nuevo paso por Boca Juniors.