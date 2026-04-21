A 50 días del Mundial, los posibles rivales de Colombia en 16avos. de final

La Selección Colombia tiene definido su grupo para la Copa del Mundo 2026 y, con ello, empiezan a proyectarse los posibles rivales que podría enfrentar en los dieciseisavos de final del certamen.

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La Tricolor integrará el grupo K, junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, en una zona que, en principio, la obliga a pelear por el segundo lugar como escenario más realista.

A partir de allí, se abren tres caminos posibles en la fase de eliminación directa, dependiendo de la posición en la que Colombia finalice en su grupo durante la primera ronda.

Rival de Colombia si es líder de grupo en el Mundial

El primer escenario, aunque es el menos probable, se daría si Colombia termina como líder del grupo K. En ese caso, se enfrentaría en los dieciseisavos de final ante uno de los mejores terceros provenientes de los grupos D, E, I, J o L.

Esto implicaría posibles cruces frente a Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Senegal, Irak, Noruega, Argentina, Argelia, Austria, Jordania, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá; dependiendo de cómo se acomoden los terceros clasificados en esos grupos, lo que convertiría este camino en el más exigente desde el arranque.

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El segundo escenario, considerado por muchos como el más probable, es que Colombia termine en la segunda posición del grupo K. En ese caso, su rival en dieciseisavos sería el segundo clasificado del grupo L.

En esa zona aparecen Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, lo que plantea un cruce de alto nivel, pero más predecible en cuanto a rivales.

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El tercer camino se daría si Colombia finaliza en la tercera casilla del grupo y logra avanzar como uno de los mejores terceros. En ese caso, se enfrentaría directamente al líder del grupo L, lo que en el papel representaría un duelo aún más complejo.

Fechas de los partidos de Colombia en el Mundial

En cuanto al calendario, Colombia debutará el 17 de junio en Ciudad de México ante Uzbekistán, luego jugará el 23 frente a RD Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en Miami. Los partidos de dieciseisavos de final están programados entre el 1 y el 3 de julio, fechas en las que la Tricolor buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo.