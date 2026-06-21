El plan de la Selección Colombia para controlar la fortaleza física del Congo

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la segunda fecha del grupo K en la Copa del Mundo.

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El equipo nacional afrontará el compromiso en el estadio de Guadalajara, luego de tener un brillante debut en el que se superó con marcador de 3-1 a Uzbekistán.

El plan de Colombia para enfrentar al Congo

A pocos días para el partido, Fernando Alloco, asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, dio a conocer detalles del trabajo que se está haciendo en el equipo nacional para contrarrestar la fortaleza física de la República Democrática del Congo.

"Tenemos la capacidad para adaptarnos a diferentes partidos, rivales y cambiar detalles. Nosotros vamos a mantener la esencia que es la que hemos trabajo. Todos los rivales tienen los matices que modifican algunas cuestiones", dijo en zona mixta.

Alloco también destacó las virtudes físicas de la Selección Colombia.

"Colombia tiene jugadores de un porte físico importante y genética muy buena, estamos a la altura para competir con el Congo", afirmó.

El asistente técnico de Néstor Lorenzo destacó lo hecho por Juan Camilo 'cucho' Hernández en el triunfo sobre Uzbekistán.

"Tuvo una muy buena actuación, todos los que entraron lo hicieron bien. El 'Cucho' peleó una jugada muy importante que terminó en el tercer gol, pero él y el resto de jugadores que entraron lo hicieron muy bien. Ese espíritu competitivo es el que tratamos de mantener", agregó.

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Finalmente, Alloco habló sobre cómo aprovecha la Selección Colombia las pausas de rehidratación en cada partido.

"Es una situación rara por que no estamos tan acostumbrados, tratamos de sacarle provecho. Para nosotros es un corte para plantear alguna modificación de algo que vemos desde afuera", afirmó.