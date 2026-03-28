¿Colombia supera a Francia? Así está el historial entre las selecciones previo al amistoso

Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia de Mayores va a medir fuerzas contra su similar de Francia por el último partido amistoso de la presente doble fecha FIFA. Se espera un choque lleno de emociones.



El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo llega al cotejo después de perder 2 goles a 1 ante Croacia. Por su parte, el conjunto galo arriba al compromiso tras derrotar por el mismo marcador a la selección de Brasil.

Amistoso de cara al Mundial

Cabe mencionar que este encuentro sirve como preparatorio para las dos escuadras de cara a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El historial entre estas selecciones está marcado por triunfos. Desde el año 1972, Colombia y Francia se han enfrentado en cinco oportunidades. Hasta la fecha, ningún empate se ha presentado.

El historial

En el año mencionado, los galos vencieron 3 goles a 2 a la tricolor. Luego, en 1993, la Selección Colombia se logró imponer con un marcador de 3 a 1. En 2003, el equipo europeo vio la victoria por la mínima diferencia.



En el año 2008, otra vez la selección de Francia ganó 1 a 0. Ya en el 2018, previo a la Copa del Mundo de Rusia, el combinado cafetero pudo alcanzar la victoria por un reñido marcador de 3 a 2.

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¿Quién ganará este domiungo?

En tres oportunidades ha ganado Francia y en dos ocasiones pudo salir vencedor la Selección Colombia. Habrá que esperar para conocer cuál será el resultado final del choque de este domingo 29 de marzo.



Y previo al encuentro, en charla con los medios de comunicación habló el lateral derecho de la tricolor, Santiago Arias. “Francia, como lo hemos visto, no solo son once, todos son excelentes atletas, es un equipo competitivo que va a ir a luchar por lo menos llegar a una final nuevamente. Condiciones tenemos, equipo tenemos, con experiencia, con muchas ganas eso nos ayuda a crecer y la mentalidad ganadora que tengamos”, dijo, entre otras cosas más.







