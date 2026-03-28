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Selección Colombia

Inteligencia Artificial predice el marcador del Colombia vs Francia: ¿hay sorpresa?

El duelo contra los galos será el último de la tricolor de la presente fecha de amistosos FIFA.
Carlos Cañas
Colombia y Francia juegan este domingo.
Colombia y Francia juegan este domingo. // AFP

La Selección Colombia de Mayores, el pasado jueves 26 de marzo, se enfrentó con su similar de Croacia por el primer compromiso de los amistosos FIFA. El encuentro, como bien se sabe, terminó 2 a 1 a favor del combinado europeo.

Tras esta derrota, este domingo 29, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se tendrá que ver las caras con la Francia de Kylian Mbappé y sus amigos. Se espera un choque repleto de emociones.

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El Colombia vs Francia promete emociones

Muchos hinchas del conjunto patrio esperan con ansias el partido y se preguntan por cuál terminará siendo el marcador. Precisamente, la Inteligencia Artificial (IA) resolvió esta cuestión y entregó el resultado final.

La herramienta, primero, analizó el presente de cada equipo. "Francia viene con un impulso anímico enorme tras vencer a Brasil 2-1 el pasado 26 de marzo. El equipo de Didier Deschamps ha mostrado una contundencia ofensiva temible", indicó sobre los galos.

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Así llega Colombia al partido

"El equipo de Néstor Lorenzo viene de una ajustada derrota 1-2 ante Croacia, lo que cortó una racha positiva. Sin embargo, su rendimiento general en el último año ha sido sólido, clasificando terceros en las eliminatorias de la CONMEBOL", añadió sobre la tricolor.

Tras el análisis anterior, la Inteligencia Artificial entregó el resultado del cotejo. Lamentablemente, la predicción para la Selección Colombia no es buena, pues se indica un triunfo de Francia por 2 goles a 1.

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Esto señaló la IA

"Será un partido abierto, con ambos equipos buscando probar variantes tácticas. Colombia suele crecerse ante las potencias europeas, pero el momento de forma de Francia tras derrotar a Brasil los pone un escalón por encima. Marcador probable: Colombia 1 - 2 Francia", pronosticó la IA.

Habrá que esperar para conocer si este resultado se cumple o no, pero lo único cierto es que la Selección Colombia saldrá a enfrentar a Francia con todo el empeño se conseguir la victoria.

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