"Se encienden las alarmas": Jhon Arias y la autocrítica en la Selección Colombia

Jhon Arias se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Colombia, no solo por el rendimiento demostrado en su club, sino que por el aporte que demuestra en cada convocatoria del director técnico Néstor Lorenzo.

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En el pasado compromiso contra Croacia, en el que el equipo nacional cayó con marcador de 1-2, Arias fue el encargado de marcar para la selección tricolor, y además fue uno de los jugadores con mejor rendimiento.

"Se encendieron las alarmas": autocrítica de Jhon Arias

Este sábado 28 de marzo, en zona mixta previa al partido contra Francia, Jhon Arias reconoció que el resultado y rendimiento contra Croacia encendió un poco las alarmas en la Selección Colombia.

"Perder hace parte del fútbol. Claramente duele y deja aprendizajes positivos y negativos. La Selección está acostumbrada a ganar, a ser protagonista. Este tipo de resultados encienden un poco las alarmas. Llega en un momento importante antes de la Copa, deja el margen de mejora para que esos errores no pasen en el futuro", afirmó.

Por otro lado, el mediocampista describió el duelo con Croacia como un encuentro accidentado.

"Fue un partido accidentado, marcado por jugadas puntuales con aciertos y desaciertos. A título personal nos faltó en la finalización de las jugadas, en crear un poco más en el último tercio, tenemos los jugadores y las condiciones para poder concretar las opciones", explicó.

El regreso de Jhon Arias a Brasil

Jhon Arias detalló que el regreso a la liga de Brasil para vestir la camiseta de Palmeiras le da el contexto perfecto para preparar la Copa del Mundo.

"Me siento bien con el regreso a Brasil, llegué a un gigante de Sudamérica, un club que siempre ha sido protagonista. Llegué en un buen contexto y lugar. Es un club que me ha recibido bien, me hacen sentir importante. Es un contexto ideal para preparar lo que se viene", dijo.

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¿Se cuida para el Mundial?

Finalmente, Jhon Arias aseguró que él no toma medidas extras para cuidar su físico de cara a la Copa del Mundo y por el contrario trata de mantener el mejor nivel posible en Palmeiras.

Es una falsa creencia, un falso mito. La mejor manera de prepararse es competir al máximo. La mejor manera de guardarse de las lesiones es enfocarse en el día a día. Para los jugadores de élite la mejor manera de cuidarse es competir al 100 %", agregó.