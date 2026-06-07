Por una nueva jornada del Torneo Maurice Revello, que se lleva a cabo en territorio francés, la Selección Colombia Sub 19 se vio las caras con la categoría Sub 20 de la República Democrática del Congo.
La tricolor tenía que ganar
Tras perder ante Arabia Saudita y el combinado de China, la Selección Colombia tenía la gran obligación de levantarse y obtener el triunfo para continuar con vida en este certamen.
Y bien, aunque el equipo tricolor no se pudo llevar la victoria, sí finalizó alcanzando el empate al último minuto del compromiso. El juego, que estuvo entretenido de inicio a fin, quedó 2 goles a 2.
Colombia mereció más
La Selección Colombia mereció, en este duelo ante la República Democrática del Congo, llevarse la victoria, pues intentó encontrar esto en todos los momentos del cotejo. La falta de eficacia le pasó factura a la tricolor.
Uno de los casos a revisar en este combinado cafetero categoría Sub-19, además, es el defensivo. La Selección Colombia ha dejado espacios que han sido aprovechados por los rivales.
El siguiente juego de Colombia
El próximo partido de la Selección Colombia en el Torneo Maurice Revello será el miércoles 10 de junio ante la categoría Sub-20 de Túnez. Ese cotejo está programado para las 12:00 p. m., hora cafetera.
Se espera que el equipo dirigido por César Torres pueda imponerse en la última jornada del grupo ante Túnez. El trabajo no va a ser fácil y eso no es un secreto para nadie, pero tampoco será imposible.