Nicolás Echavarría: así le fue en la segunda ronda del Masters de Augusta - viernes 10 de abril

El colombiano Nicolás Echavarría no logró superar el corte en el Masters de Augusta 2026, luego de una complicada segunda ronda disputada este viernes 10 de abril, en la que no encontró su mejor versión sobre el campo.

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Resumen de la participación de Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta 2026

El antioqueño firmó una tarjeta de 78 golpes en esta segunda jornada, un registro que no le permitió revertir lo hecho en el primer día de competencia y que terminó sentenciando su eliminación temprana del torneo.

De esta manera, Echavarría cerró su participación con un acumulado de 13 golpes sobre par, quedando fuera del fin de semana en uno de los certámenes más exigentes del golf mundial, el Masters de Augusta.

A diferencia de su presentación en 2025, donde sí logró avanzar a las rondas definitivas, en esta ocasión el colombiano se encontró con un campo mucho más exigente, en el que los errores, especialmente en los segundos golpes, terminaron pasándole factura.

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Lo que dijo Nicolás Echavarría tras el Masters de Augusta

Tras finalizar su participación, el propio golfista reconoció las dificultades que enfrentó durante ambas jornadas: “Tuve momentos complicados en la segunda vuelta los dos días que me frenaron bastante. No pude aprovechar las remontadas en las rondas, pero estoy feliz de haber disputado mi segundo Masters”.

En esa misma línea, profundizó en los aspectos técnicos que le impidieron competir al más alto nivel: “Definitivamente los hierros no fueron buenos, ayer estuve mucho entre palos, hoy no ejecuté como quería algunos tiros, pero esto es golf y hay que seguir adelante”.

Mientras tanto, la competencia continúa sin presencia latinoamericana, ya que jugadores como Carlos Ortiz, Ángel Cabrera y Mateo Pulcini tampoco lograron superar el corte en Augusta.

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En la parte alta de la clasificación, el liderato quedó en manos del norirlandés Rory McIlroy, quien firmó una destacada actuación y sacó una ventaja considerable sobre sus perseguidores más cercanos, Patrick Reed y Sam Burns.

El próximo torneo de Nicolás Echavarría

Ahora, Echavarría pasará la página rápidamente y se enfocará en su próximo reto en el circuito, el RBC Heritage, torneo en el que buscará recuperar sensaciones y volver a demostrar su nivel en el PGA Tour.