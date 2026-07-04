[Video] Lorenzo, con los pies en la tierra: la autocrítica que hizo tras Colombia 1-0 Ghana

La Selección Colombia aseguró este viernes su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a Ghana en Kansas City, pero Néstor Lorenzo prefirió mantener la cautela. El seleccionador argentino destacó el esfuerzo de sus jugadores, aunque también hizo una autocrítica sobre algunos pasajes del compromiso.

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Declaraciones de Néstor Lorenzo luego de la victoria de Colombia ante Ghana

En declaraciones al Canal RCN tras el pitazo final, Lorenzo resaltó la dificultad que ha representado el certamen para todas las selecciones. "Significa mucho porque es un campeonato muy difícil, distintas temperaturas, horarios, viajes y con logística matadora", afirmó.

El entrenador no escatimó elogios para sus dirigidos, quienes dominaron buena parte del compromiso y encontraron la victoria gracias al gol de Jhon Arias. "Los muchachos hicieron un partidazo", aseguró el estratega argentino.

No obstante, también reconoció aspectos por corregir de cara a la siguiente ronda. "Por momentos nos metimos muy atrás, el rival fue muy ordenado, cuando salen a la banda tiran muchos centros y nos complicaron", explicó, haciendo referencia a los minutos finales en los que Ghana adelantó líneas en busca del empate.

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Lorenzo también lamentó la falta de eficacia de su equipo para liquidar el compromiso antes. "Tuvimos seis para rematar y no lo hicimos", comentó, en alusión a las oportunidades desperdiciadas por la Tricolor, que incluso vio cómo le anulaban un gol a Luis Díaz por fuera de lugar.

Precisamente sobre el extremo guajiro, el técnico respaldó su rendimiento pese a que todavía no ha podido marcar en esta Copa del Mundo. "Lucho vive del gol, pero ya se le va a abrir el arco", manifestó, confiando en que el atacante pueda ser determinante en la siguiente fase del campeonato.

Finalmente, Lorenzo agradeció el permanente respaldo de los aficionados colombianos que acompañaron al equipo en Kansas City. "Espero que podamos darle muchas alegrías más a la gente", concluyó el seleccionador.

Canal RCN transmitirá Colombia vs Suiza

Ahora, la Selección Colombia se enfocará en su próximo reto frente a Suiza, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El compromiso se disputará el martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana), en Vancouver, y contará con transmisión del Canal RCN a través de su señal principal, su canal de YouTube y su aplicación. Además, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con todas las incidencias del encuentro.