La Selección Colombia de Mayores perdió en penales con su similar de Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado patrio empató con los europeos en 120 minutos. Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández no pudieron marcar su respectivo cobro y esto sentenció el camino de la tricolor en el Mundial.



Si la Selección Colombia hubiera avanzado de ronda, en cuartos de final se hubiese encontrado con la Argentina de Lionel Scaloni, Lionel Messi y compañía. Suiza será el rival de los gauchos.

Reacción de la prensa argentina

Tras la eliminación de Colombia, como era de esperarse, se presentó la reacción de la prensa argentina. TyC Sports fue uno de los medios de comunicación que se pronunció después del cotejo.



“Después de un encuentro muy parejo y un marcador en donde el 0-0 reinó durante 120 minutos, Suiza fue más que Colombia en la definición por penales y, tras un 4-3 en la serie, selló su pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora, el combinado europeo enfrentará a la Selección Argentina, que viene de una increíble victoria por 3-2 ante Egipto en los octavos de final”, indicó.

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Una tanda de penales fatal

“Davinson Sánchez falló el segundo penal para los de Néstor Lorenzo, en tanto que Manuel Akanji hizo lo propio para los de Murat Yakin en el tercero. La cuestión venía pareja, hasta que Kobel adivinó el remate de Juan Camilo Hernández en el cuarto, dejando el camino allanado para que Rubén Vargas selle el 4-3 final, a pesar del acierto de Luis Díaz que estiró la serie hasta el quinto remate”, añadió.



Otro de los portales que reaccionó a la eliminación del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo fue el Diario Olé. Colombia, para muchos, tenía para hacer más en el Mundial 2026.

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La tricolor no pudo avanzar

“Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial. Después de un duelo durísimo, que no tuvo goles en 120 minutos, la historia se definió desde los 12 pasos, donde los europeos se impusieron 4-3. Se terminó el sueño para el equipo de Lorenzo”, reseñó Olé.



“No hubo liga para Colombia en los penales. El de Sánchez pegó en el travesaño, luego en la línea y salió. Y aunque Akanji la tiró afuera y le dio vida, el arquero Kobel —gran figura helvética— contuvo el remate de Hernández y los suizos se quedaron con la tanda por 3-4. El sábado, en Kansas, se enfrentará con la Argentina por un lugar en las semifinales”, sentenció.











