El domingo 7 de junio, la Selección Colombia de Mayores su último partido amistoso previo a lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado tricolor se enfrentó con su similar de Jordania en territorio estadounidense. En el papel, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo era favorito para llevarse el triunfo.

Colombia ganó 2 a 0

Y bien, se dio lo que se esperaba en la antesala, pues la Selección Colombia se terminó llevando el triunfo por 2 goles a 0. El mediocampista ofensivo Jhon Arias marcó los tantos de la escuadra cafetera.



Tras el desarrollo del partido, como era de esperarse, muchas personas se pronunciaron al respecto y uno de ellos, precisamente, fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Esto dijo:

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Las palabras de Carlos Antonio Vélez

“Como en todos estos entrenamientos, el juego da más información que el resultado. Un rival inofensivo, con todo y un sorpresivo misil al palo comenzando el partido, ratificó su idea de dejarle la iniciativa y la pelota a Colombia con CERO tiros a puerta en el 1T.



“Todo el gasto fue para nuestra selección. Solo referencio 45’, porque la segunda parte solo representó suma de minutos para todos y en ese sancocho no hay margen de análisis. De lo destacado. Arias como en Palmeiras, y eso le garantizo que no fuera el primer cambio. Gran nivel.

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Cada vez falta menos para el debut de Colombia

“Minutos para James y Lerma, jugadores con poco ritmo, y eso fue para ellos el único aporte. Puerta se quedó con el puesto, por ahora, ayudando a ocupar circunstancialmente la banda derecha para que Jhon llegue por el medio y ayude a la construcción. Como Jordania no atacó, el balance defensivo es inédito. La idea fue fantástica. Rivales débiles y ganables para llenarse de confianza. Ahora llega lo serio, partidos por puntos y sin maquillaje, y hay que decir que los dos rivales iniciales están, sobre el papel, en el mismo rango de la víctima de hoy.

“Por lo tanto, hay que hacer de esos juegos un trámite. ¡Si alguien cree lo contrario y tiene pruebas de que Uzbekistán y RD del Congo son de primer nivel, retiraré mis palabras con creces! Quedo atento. En otro orden de cosas, ratifico mi esperanza de que, mínimo, lleguemos al sexto partido, entendiendo sí que va a depender de cómo lleguen a cada juego las individualidades, que son las que al final nos salvaron y salvarán (ojalá)”.