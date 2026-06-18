Grupo K del Mundial: resumen y tabla de posiciones tras victoria de Colombia

Este miércoles 17 de junio terminó la primera fecha del Mundial con el Grupo L y el Grupo K que definieron todo. Colombia fue la última selección en disputar su compromiso en una salida en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) ante Uzbekistán.

No era un juego para complicarse, aunque los uzbekos quisieron imponer un buen juego en el segundo tiempo, y alcanzaron a empatar el marcador. Sin embargo, Luis Fernando Díaz Marulanda en su primer Mundial logró darle vuelta al resultado y sellar la primera victoria en el certamen mundialista.

El Grupo K también lo completan Portugal y la República Democrática del Congo que se vieron las caras este mismo miércoles 17 de junio a primera hora en un resultado sorpresivo, que dejó mal parados a los portugueses que partían con el favoritismo en este debut.

RESUMEN DEL GRUPO K TRAS LA PRIMERA FECHA

Solo una selección pudo hacerse respetar y sacar adelante el resultado ideal para tomar el liderato en la tabla de posiciones del Grupo K. A primera hora, Portugal y República Democrática del Congo se enfrentaron en un duelo en el que el equipo europeo partía con el favoritismo.

Si algo ha dejado este Mundial es que no hay favoritismos en ningún grupo, especialmente por grandes sorpresas que se han visto. Una de ellas la tuvo el Grupo K con Portugal que rompió el marcador antes de los primeros diez minutos con un gol de Joao Neves.

Pintaba para una goleada por el buen semblante que había tenido Portugal en el comienzo del partido, pero la cosa no fue así. Antes de acabar la primera parte, Yoane Wissa marcó el empate que persistió en el segundo tiempo. Ni Cristiano Ronaldo, en un discreto debut pudo arrancarcon victoria.

Con la presión del empate a un tanto entre Portugal y Congo, Colombia enfrentó a Uzbekistán en un vibrante partido que tuvo a Daniel Muñoz como el autor del primer gol colombiano en el presente Mundial. Los uzbekos mejoraron bastante en el segundo tiempo y apretaron para igualar con Abbosbek Fayzullaev en un error de Camilo Vargas.

Pese a ese empate, Luis Díaz marcó el segundo tanto para la victoria de Colombia. Lejos de atacar, los colombianos se echaron para atrás y le dieron todo el balón a Uzbekistán que inquietó con centros y con infracciones que, afortunadamente para los dirigidos por Néstor Lorenzo no fueron determinantes en ataque.

Sobre el final, una jugada de Juan Camilo Hernández originó el tercero con un centro medido para la llegada de Jaminton Campaz que decretó el definitivo con un testarazo al suelo. Debut mundialista con gol para el extremo de Rosario Central.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO K TRAS LA VICTORIA DE COLOMBIA

Con estos resultados, Colombia, que cerró la primera fecha a segundo turno en el Grupo K terminó quedándose con el liderato con las tres unidades que ilusionan bastante, especialmente con el empate a un tanto entre portugueses y congoleños.

Sin duda alguna, es un aliciente para que Colombia se quede con el liderato dependiendo de lo que pase en el siguiente partido. Así las cosas, de esta manera quedó la tabla de posiciones tras la primera fecha de Grupo K:

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG

LO QUE VIENE EN EL GRUPO K EN LA SEGUNDA FECHA

El martes 23 de junio el Grupo K verá acción en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En Guadalajara, la Selección Colombia enfrentará a República Democrática del Congo y el triunfo le daría de manera anticipada la clasificación para los dieciseisavos de final.

Por su parte, en Houston, Estados Unidos, Portugal se verá las caras con Uzbekistán en un duelo en el que ambas selecciones tendrán que sumar para no quedarse atrás. Si los portugueses ganan serían segundos, mientras que los uzbekos esperan sus primeros tres puntos en un certamen mundialista.