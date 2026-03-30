El domingo 29 de marzo, la Selección Colombia de Mayores disputó su último partido amistoso de la presente doble fecha FIFA. El juego fue ante Francia, en territorio norteamericano.



El compromiso, como bien se sabe, terminó 3 goles a 1 a favor del combinado galo. Désiré Doué marcó un doblete para el conjunto europeo y Marcus Thuram facturó para ayudar en la victoria. Por su parte, Jaminton Campaz descontó para el equipo patrio.

Tras el encuentro, hubo muchas reacciones por parte de la prensa colombiana y la francesa. Precisamente, L'Équipe, por parte de los medios galos, se pronunció después del choque.



La prensa del país del viejo continente hizo referencia al duelo amistoso que las mismas selecciones disputaron previo a lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018. Aquel cotejo acabó 3 goles a 2 a favor de la escuadra cafetera.

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"Venganza" gala

"Hoy hace 8 años, los Blues cayeron en un amistoso contra Colombia luego de una remontada loca de James Rodríguez y sus compañeros (3-2). N'Golo Kanté y Lucas Digne ya estaban en el campo, como este domingo por la noche en Landover, cerca de Washington, donde la venganza, si podemos describirla así, la tomó la selección francesa con una victoria autoritaria (3 -1) a pesar de un 11 totalmente experimental alineado por Didier Deschamps", indicó L'Équipe.



Además de tildar el encuentro como una "venganza", el portal también hizo referencia al delantero Kylian Mbappé, del Real Madrid de España. El atacante inició en el banco de los suplentes e ingresó para los últimos minutos, cuando ya el marcador estaba volcado hacia el lado galo.

"Colocado en el banquillo al inicio del partido, el habitual capitán de los Blues, Kylian Mbappé, salió al campo en el minuto 78. Unos diez minutos para expresarse e igualar el récord de Olivier Giroud, 57 goles en las selecciones", señaló el medio.



"Atrapado en el puesto 56, el delantero del Real Madrid esperará hasta junio para hacer historia: primero olvidado por Hugo Ekitike en un contraataque (90+3), luego fue señalado fuera de juego mientras acababa de sacudir las redes tras eliminar a Montero por un gancho (90+4). ¡La próxima vez!", sentenció el medio.



La selección de Francia, sin lugar a dudas, es seria candidata a coronarse como campeona de la Copa Mundial 2026, que en tan solo unos meses se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.