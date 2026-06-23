🔴EN VIVO🔴La Suplente: Colombia vs. Congo | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia afronta este martes uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026. La tricolor se enfrenta a República Democrática del Congo en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K, con la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Luego de imponerse por 3-1 a Uzbekistán en el debut, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con tres puntos y como líder de su zona. Un nuevo triunfo le permitiría sellar matemáticamente su presencia en la siguiente ronda del torneo, antes de cerrar la fase de grupos frente a Portugal.

La expectativa es alta alrededor del combinado nacional, que dejó buenas sensaciones en su estreno mundialista y ahora buscará ratificar su favoritismo frente a una selección congoleña que también mantiene opciones de avanzar en la competencia.

Reaccionando a Colombia vs Congo EN VIVO - La Suplente, RCN

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Por su parte, el partido también será transmitido en vivo por la señal principal de Canal RCN y el canal de YouTube de Canal RCN, permitiendo que millones de aficionados sigan cada detalle del encuentro desde cualquier dispositivo.

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Con el tiquete a dieciseisavos de final en juego, Colombia saldrá al estadio de Guadalajara con la misión de dar un paso definitivo hacia la siguiente ronda. La ilusión de los hinchas está más viva que nunca y la expectativa por una nueva presentación de la tricolor sigue creciendo.

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