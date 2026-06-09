Fue un conmovedor momento. Las jugadoras de la Selección Colombia Femenina de Mayores cantaron con el alma y el corazón el himno patrio. El video empieza a ser tendencia a través de las diferentes plataformas digitales.

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Colombia va por el trofeo

El combinado nacional, como bien se sabe, se enfrenta con su similar de Paraguay por la novena jornada de la Liga de Naciones Femenina rumbo a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2027, que se llevará a cabo en Brasil.



Así saltó a la cancha la Selección Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Llana Izquierdo; Leicy Santos, Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

¿Colombia se quedará con el título?

El equipo tricolor, cabe mencionar, en este compromiso, tiene la posibilidad de coronarse como campeón de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Argentina también va por el trofeo.



“Colombia llega a la última fecha como líder con 17 puntos, seguida por Argentina con 15 unidades. Las colombianas visitarán a Paraguay en Asunción, mientras que la Albiceleste enfrentará a Ecuador en Quito. Ambos encuentros serán determinantes para conocer a la primera selección campeona de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina”, señaló la Conmebol antes del choque.

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La tricolor ya está clasificada

La Selección Colombia, tras vencer en condición de local a Uruguay, certificó su clasificación a la Copa del Mundo FIFA 2027, torneo en el que se espera que la tricolor sea gran protagonista.



“Paraguay necesita una victoria ante Colombia y esperar a que Venezuela o Ecuador no ganen para asegurarse un lugar en el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA Femenina. La Albirroja llega de ganarle a Bolivia por 8-0, siendo su segunda máxima goleada en los últimos nueve años tras el 10-0 ante Jamaica en los Juegos Panamericanos de 2023”, sentenció la Conmebol, entre otras cosas más.









